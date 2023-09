Mauro Corona, la moglie è rimasta nascosta per anni: finalmente sappiamo chi ed è proprio lei

Mauro Corona, la sua splendida moglie è rimasta nascosta per tanto tempo. Noi vi diciamo chi sia.

Uno sportivo, un grande alpinista, uno scultore e uno scrittore molto quotato e di grande successo, così possiamo di certo descrivere Mauro Corona. Inoltre da diversi anni è molto richiesto come opinionista. E ora lo ritroviamo ancora una volta dalla sua amica Bianchina con il quale l’amicizia è solida e viva da moltissimi anni. Tuttavia non mancano tra di loro accesi scambi di idee anche in TV.

E ora che lei è passata dalla Rai a Mediaset, in particolare a Rete 4, lui l’ha raggiunta, nonostante inizialmente molte voci sostenevano che lui non ci sarebbe più stato. E lui, essendo anche un uomo profondamente ironico, ha pure scherzato su questo fatto. Ora poi è ribalzato agli onori della Cronaca Rosa per via di una giovane donna che è letteralmente pazza di lui.

In poche parole lo ha definito in diretta televisiva, senza se e senza ma, il suo uomo ideale. Stiamo parlando della simpatica e frizzante Giselda Torresan, inquilina del Grande Fratello, nonché grandissima appassionata di montagna e in particolare di passeggiate e di escursioni.

Mauro Corona e la moglie rimasta nascosta per anni

Ora in molti sognano che lui voglia farle una bella sorpresa magari con un video o facendo una veloce incursione nella Casa. In questo momento, oltre a essere sempre impegnato con la sua montagna, Mauro lo è con la TV e con la promozione del suo nuovo libro che si intitola Le Altalene e che di certo sarà un grande successo editoriale, come i precedenti.

Corona è un uomo molto riservato e se di tanto in tanto su Instagram, dove è molto seguito, mostra i suoi figli, lo stesso non si può dire della moglie. Sì, Mauro è sposato e pure da moltissimi anni con una donna che non è affatto interessata ad apparire. Con lei ha costruito una splendida famiglia mettendo al mondo quattro figli. Sapete chi è costei?

La sua bellissima ed elegante consorte

Si chiama Francesca, è bionda, raffinata, elegante e dotata di un luminoso sorriso. A quanto pare ha dovuto nel corso del tempo perdonare le non poche scappatelle del marito ribelle. Ne ha parlato lui durante una sua ospitata a La Zanzara. Oltre a ciò pare che anche i figli sappiano di questo modo di essere del loro papà,

La sua consorte si presenta di rado agli eventi pubblici insieme a lui dal momento che non ama le luci della ribalta. Inoltre non possiede nemmeno un profilo Social su Facebook o su Instagram. Insomma, lei ha scelto di vivere la sua vita in maniera molto tranquilla e di pensare alla sua famiglia e in particolare a quel marito tanto birichino e ribelle.