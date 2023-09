Tale e Quale Show, urla e grida nei camerini: la concorrente se l’è presa con il truccatore | Crudeltà unica

Tale e Quale Show, urla a gogo e grida fortissime. La concorrente si è arrabbiata con il truccatore.

Manca davvero poco, anzi pochissimo, alla messa in onda della prima puntata della nuova stagione di Tale e Quale Show. Stavolta si scontrerà inizialmente con la seconda puntata della fiction di Canale 5 La voce che hai dentro che sancisce il grande ritorno come attore del mitico Massimo Ranieri.

Prossimamente invece dovrà vedersela a livello di share con il Grande Fratello che sta andando in onda da più di una settimana ormai. Tra l’altro a questo giro alla Corte di Carlo Conti possiamo trovare tantissimi vipponi. Parliamo di Alex Belli, Jo Squillo, Maria Teresa Ruta, Pamela Prati e Ginevra Lamborghini.

Quest’ultima ha debuttato di recente come attrice recitando in alcune puntate registrate a Roma della soap Beautiful. C’è chiaramente molto attesa di vederla in azione e c’è chi si chiede se le verrà anche proposto di imitare la sorella Elettra. Le due tuttavia sono ai ferri corti da anni e ciò è fonte di grande dispiacere per i numerosi estimatori di entrambe.

Tale e Quale Show, urla pazzesche nei camerini

Tornando a Tale e Quale i sempre accorti Deianira Marzano e Amedeo Venza ci hanno fatto sapere di un fatto avvenuto dietro le quinte nelle scorse ore. A riferirlo era una persona che era lì presente in studio e che per una questione di privacy è voluta rimanere ben protetta nell’anonimato. Parliamo di un fatto pazzesco e che è avvenuto sotto gli occhi di tutti quanti.

Il cast, che non prevede più la presenza dell’ ex naufraga Cristina Scuccia, si doveva riunire per realizzare delle belle foto di posato. E fin qui nulla di strano. Peccato che qualcosa sia andato evidentemente storto dietro le quinte. Una concorrente si è messa a urlare come una pazza e a inveire contro il truccatore.

Il truccatore è stato messo in mezzo e la litigata è proseguita

In poche parole, come ha raccontato la fonte, una concorrente non trovava più il suo abito. Sosteneva che le fosse stato ardito uno scherzo da un’altra. Alla fine il vestito è stato trovato dal truccatore che è stato in men che non si dica accusato di complicità. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, le due hanno continuato a dirsele di tutti i colori anche dopo.

E persino quando erano in teoria impegnate con la realizzazione degli scatti promozionali. Le urla, soprattutto dietro le quinte, erano davvero fortissime e acute. Tant’è che la fonte, ha deciso di uscire dallo studio dal momento che non riusciva più a tollerarle. E ora sul Web si cerca di capire chi potessero essere le due litiganti.