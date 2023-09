Bianca Berlinguer fa infuriare Pier Silvio Berlusconi: la vuole rispedire al mittente | “Ma come si permette”

Piersilvio Berlusconi ai ferri corti con Bianca Berlinguer già dopo poche ore dal suo arrivo in Mediaset, la frase della discordia.

Che pasticcio Berlinguer, potremmo definirla così questa nuovissima puntata della sitcom Piersilvio Berlusconi e la sua Mediaset. I fatti sono questi, Bianca è arrivata sulle reti di Piersilvio da poco più di qualche ora e già ha combinato un mega pasticcio, anche se a sua discolpa lo possiamo dire che il buon Berlusconi Junior è un po’ permalosetto eh.

Ma procediamo per gradi. All’anagrafe Biancamaria Berlinguer, colasse ’59 è una giornalista e una conduttrice televisiva italiana. Per ben 7 anni è stata direttrice del TG3 dal 2009 fino al 2016 quando passa alla conduzione di #cartabianca sempre su Rai3.

Poi nel 2023 decide di dimettersi, in un anno in cui la TV italiana ne ha viste di tutti i colori, anche e soprattutto policicliche, lei decide di abbandonare la rete nazionale e Piersilvio non perde occasione per portarla sulle sue reti, salvo poi pentirsene quasi subito.

Ma questa è un’altra storia che comunque vi racconteremo tra poco. Al momento vi basta sapere che la Berlinguer attualmente conduce su Rete 4 È sempre carta bianca.

La diatriba

Insomma, fino a qui sembra che sia tutto nella norma, cosa è successo? Possibile che questo matrimonio così tanto desiderato sia già arrivato al capolinea? Sembrerebbe proprio di si e il motivo sarebbe piuttosto chiaro, sembra che sotto accusa ci sia il lauto compenso della giornalista, unito a una sua frase.

Perché da quello che viene riportato sa alcune fonti vicine all’ambiente Mediaset, sono una serie di malumori mal celati dal presidente Mediaset, che avrebbe dato carta bianca alla giornalista e le avrebbe anche permesso di avere in trasmissione, come ospiti fissi Concita De Gregorio e Andrea Scanzi, pur non essendo particolarmente contento.

La frase che proprio non è piaciuta a Berlusconi

La De Gregorio, nuova presenza del programma, saluta la presentatrice e le chiede come sta, lei risponde “Eh, insomma. Bisogna anche ambientarsi in una azienda nuova e molto diversa rispetto a quella dove sono stata, per trentaquattro anni”. Una frase che avrebbe fatto andare su tutte le furie il presidente.

“Le hanno fatto un contratto, si dice, da seicentomila euro, può invitare chi vuole e dice ‘non proprio facilissima’? Come si permette?“, questo avrebbe detto Piersilvio. A questo si aggiungerebbe poi, il comportamento della Berlinguer nei confronti di tutto lo staff del programma che si dice addirittura terrorizzato da lei che è una vera e propria maniaca del controllo. Insomma, come ha scritto Caruso “La Rai la riprenderebbe domani, Mediaset la riporterebbe stasera“.