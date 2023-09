Gf, inquilina ha mentito a tutti (compreso agli autori): non ha più scampo | Per alcuni è disdicevole

GF, un’inquilina ha mentito spudoratamente a tutti quanti, anche agli autori. Per alcuni è a dir poco disdicevole. Il racconto dei fatti.

Il padre di tutti i reality ha appena iniziato ad andare in onda e le prime grane non si sono fatte di certo attendere. Del resto tanti cambiamenti, per non dire vere e proprie rivoluzioni ci sono già state prima dell’inizio. Pier Silvio Berlusconi infatti ha chiesto di compiere tutto ciò per dare in pasto al grande pubblico qualcosa di ben diverso rispetto allo scorso anno.

Ciò che era successo non doveva più accadere. E anche Alfonso Signorini, che a questo giro si trova ancora al timone del programma, nel corso della puntata di debutto ha parlato di due concetti chiave di questa edizione, quali il rispetto e la normalità. Ed è anche per questo motivo che si è deciso di far gareggiare sia personaggi famosi che volti sconosciuti.

Altra grande novità è il fatto che non si chiameranno più gieffini o vipponi ma solo inquilini. Inoltre è stato ripristinato il tugurio, che è stato già ampiamente vissuto. E ora alla prima parolaccia si viene subito richiamati in confessionale, come è già accaduto al bellissimo ingegnere e modello Vittorio. E qui avviene una super lavata di capo.

Gf, inquilina ha mentito a tutti quanti, anche agli autori

Ora però le gatte da pelare per gli autori sono ben altre. Difatti dopo Giselda che ha lasciato di stucco i più per il fatto di aver dichiarato di lavorare ancora come operaia, quando, a detta dei suoi colleghi, non lavorerebbe più in Azienda da settimane, come si legge su Fanpage.it, ci sarebbe un’altra inquilina che avrebbe detto una bugia. E qui ci ha dato l’indiscrezione Deianira Marzano.

Si tratta di una giovane e bellissima donna che ci ha estasiato quando ha varcato la famosa Porta Rossa per il suo aspetto angelico e il suo caratterino niente male. Per la verità si è fatta attendere visto che è stata tra le ultime a fare il suo ingresso nella Casa nel corso della prima puntata. E lo ha fatto con Giuseppe Garibaldi. Avete capito chi è?

Anita non è single, la forte indiscrezione

Parliamo di Anita che ha già vissuto un’intensa esperienza nel tugurio insieme al già nominato Giuseppe, a Vittorio, Samira e Lorenzo. I cinque erano in lizza al televoto che avrebbe dovuto eleggere il migliore della settimana. Fatto sta che ora un’utente ha spifferato all’influencer che la ragazza non sarebbe single. Al contrario starebbe ancora con il suo ragazzo che è molto tranquillo.

Lei avrebbe pensato che fosse meglio dire di essere single per avere più chance di entrare a far parte del reality. Insomma, a quanto pare, sempre che ovviamente l’indiscrezione sia vera, l’inquilina potrebbe essere molto più furba e scaltra di quello che farebbe pensare. E chissà se poi il fantomatico fidanzato, vedendo magari qualcosa che non va, non decida poi di venire allo scoperto.