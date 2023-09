Maria De Filippi, dopo Costanzo chi le ha rubato il cuore: tutta la verità sulla sua vita sentimentale

Maria De Filippi, dopo la scomparsa di Costanzo, chi le ha rubato il cuore. Fuori il nome.

Non c’è alcun dubbio che quando pronunciamo il suo nome ci stiamo riferendo non solo a un’impeccabile conduttrice ma a un’immensa professionista. Ogni progetto a cui mette mano, anche se lei non lo conduce, è sempre fonte di grandissimo successo. Basti pensare al programma di punta del sabato sera di Canale 5 dove lei da anni svolge il ruolo di giudice.

Stiamo ovviamente parlando di Tu Si Que Vales, così come di Temptation Island. Quest’anno il viaggio dei sentimenti è andato alla grandissima nonostante le coppie presenti fossero tutte nip. E il suo conduttore, il bravissimo Filippo Bisciglia, ogni martedì, esattamente il giorno dopo la messa in onda della puntata, ringraziava per il tanto affetto dimostrato i numerosi telespettatori.

E lo faceva tramite un semplice video girato nella sua auto. Ora l’ex gieffino è stato confermato anche per la versione invernale, la prima in assoluto, del programma. Andrà in onda sempre su Canale 5 ma non si sa ancora quando. In ogni caso pare che le registrazioni inizieranno a stretto giro. I fan si augurano di vederle il loro reality durante le vacanze di natale.

Maria De Filippi, dopo Costanzo chi le ha rubato il cuore

Lui per dare l’ufficialità della notizia ha realizzato un nuovo video dove si è detto felicissimo. Ha ringraziato dal profondo del cuore Maria per questa grande opportunità. In ogni caso è ben chiaro che lei lo stimi davvero molto. Nelle prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne lo ha voluto accanto per il fatto di aver invitato in studio alcune coppie di Temptation dell’ultima edizione.

E lui ha anche realizzato il voice over per un veloce confronto in stile Iene per presentare i due nuovi tronisti. Tuttavia gli impegni per la vedova Costanzo non si fermano qui. Difatti oltre a farci compagnia con il suo dating show dal 23 lo farà con Tu Si Que Vales e dal giorno seguente con Amici. E l’amore? Chi le s ha rubato il cuore ora a distanza di mesi dalla dipartita del marito?

Ora è single, è ancora innamorata del suo Maurizio

A quanto pare nessuno. Maria è ancora fortemente innamorata del suo Maurizio. Certamente lei non è solo ed è amatissima dal figlio Gabriele e dalla sua famiglia. Ha poi l’amore del suo pubblico che la adora e dei suoi cani che non l’abbandonano mai. E poi ha il suo lavoro che la tiene super impegnata.

Tra l’altro lei ha sovente il piacere di lavorare a stretto giro con cari amici come nel caso del già nominato show del sabato sera di Canale 5. Difatti qui ad affiancarla nel ruolo di giudici ci sono Sabrina Ferilli, Luciana Litizzetto che ha preso il posto di Teo Mammucari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, impegnatissimo quest’ultimo ad Amici come coach.