Meteo, ora cambia tutto | Da questa data date il benvenuto all’autunno: pronti per il cambio stagione

Dalla prossima settimana cambierà tutto, il meteo parla chiaro, l’autunno ha deciso di arrivare e di farsi spazio.

Un autunno che sembra proprio che non voglia arrivare. Qualcuno è anche contento di questo, qualcun altro invece storce il naso. ormai le vacanze sono finite e dover ancora patire il caldo mentre si è in ufficio o a scuola, non è proprio il massimo. Ma qualcosa sta per cambiare ed era inevitabile.

Arriverà il giorno in cui il fresco e le piogge si faranno spazio e il caldo afoso ci lascerà, almeno fino alla prossima estate. Sembra proprio che quel momento si molto vicino e che stiano per tornare i bellissimi colori dell’autunno, perchè in fondo diciamolo, quella che sta per entrare è la stagione più romantica di tutto l’anno.

Il caldo che in questi giorni ancora attanaglia l’Italia è cause dell’anticiclone africano che ancora non si è deciso a fare le valige e migrare in altri luoghi. Sembra proprio che si sia affezionato al nostro territorio, ma la sua permanenza sta per terminare, arrivano perturbazioni dall’Atlantico.

Ma allora scopriamo cosa aspettarci dai prossimi giorni di questo settembre.

A metà tra il caldo e il freddo

La nostra cara Italia risulta essere ancora corteggiata dal caldo, che tra poco dovrà affrontare il suo acerrimo nemico, il freddo, che porterà con sé l’autunno e tutto ciò che lo riguarda. Una situazione d’instabilità che arriva dall’Oceano potrebbe cambiare tutto e probabilmente già dal prossimo weekend avremo temperature ius picchiata.

La perturbazione che era attesa per questa settimana, sembra che in realtà interesserà solo il nord della nostra penisola con temporali sparsi. Quindi per il vero cambiamento occorrerà aspettare il fine settimana.

Da giovedì 21 la svolta

Giovedì 21 si abbatterà sul nostro territorio una nuova serie di perturbazioni, con maltempo diffuso al Nord, temporali e una tipica atmosfera autunnale sia tutta la penisola. Sembra che una perturbazione farà da apripista ad un autunno che in molti aspettavano e che si stava facendo attendere.

In tutta onestà però dobbiamo dire che la tempesta equinoziale che porterà al cambio della stagione è perfettamente in tempo con quello che è l’equinozio d’Autunno e che sancisce l’arrivo dei quesa stagione. Noi da parte nostra attendiamo nuovi aggiornamenti in merito, ciao ciao estate e ben venuto autunno, era proprio il momento!