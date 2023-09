Carolina Marconi, dopo il tumore ritorna in ospedale: “la vita si ferma all’improvviso” | Cosa sta succedendo

I fan in apprensione per Carolina Marconi, l’ex concorrente del Grande Fratello dopo il tumore pubblica una foto che è di nuovo in ospedale.

Carolina Marconi è stata in passato una delle più apprezzati concorrenti del Grande Fratello. Ha preso parte al programma per 2 volte, la prima nel 2004 quando era ancora sconosciuta al pubblico, la seconda nel 2022 quando è tornata in TV dopo un periodo molto difficile.

Per lei essere al grande Fratello è stato letteralmente come tornare a casa, nella Casa che le ha dato successo e le ha permesso di farsi conoscere al pubblico. Non sono passati molti anni da quando la venezuelana ha dovuto affrontare un tumore al seno.

Lo ha combattuto e ha vinto, uscendone più forte che mai, una donna rinata nel vero senso della parola. Proprio a questo le è servito il Grande Fratello del 2022, per riprendersi, per potersi riprendere la sua vita dopo un male invadente, che si prende tutto e che rischi si prenda anche load tua vita.

Carolina ha un profilo social molto attivo e alcune sue pubblicazioni aiutano i suoi follower a capire il suo stato di salute. L’ultima delle foto che la Marconi ha pubblicato ha fatto preoccupare e non poco tutti coloro che lamentarsi seguono.

Di nuovo in ospedale

Carolina si ritrae mentre è in ospedale e questa fato ha fatto discutere non molto. Infatti, dopo il recente passato in cui la Marconi ha dovuto contrastare un cancro al seno, sono in molti a temere che si possa ripresentare.

Carolina Marconi è di nuovo in ospedale e questo ha fatto drizzare le antenne a quanti sperano che la donna ormai 44enne sia ormai fuori da quello che è stato un vero e proprio incubo. Ma solo leggendo da didascalia della foto è possibile comprendere cosa sta succedendo.

Solo un controllo

Si mostra sorridente Carolina, perchè come lei stessa afferma “Sono sempre ottimista, tutto si risolve“. Il motivo per cui è in ospedale è semplice, deve solo fare una Tac di controllo, che sicuramente non mostrerà nulla, perchè ora è fuori dal tunnel.

Un controllo di routine per tutti coloro che hanno avuto un tumore. Ovviamente Carolina si dice preoccupata, anche se fiduciosa. Cosa l’ha aiutata? “Durante la tac pensavo solo a cose belle una di queste? Una bella pizza Margherita, dopo sono scappata a papparmela ero a digiuno da stamattina…“.