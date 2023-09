“Ero il suo amante”: velina di Striscia la Notizia sbugiardata | Lui lo conoscete tutti

Rivelazione veramente sconvolgente su una ex velina di Striscia la Notizia, sembra che fosse proprio la sua amante.

Striscia la Notizia è un programma storico della TV italiana e soprattutto delle reti Mediaset. Era il 7 novembre del 1988 quando il programma è andato in onda per la prima volta. La rete era Italia 1 e i conduttori Ezio Greggio e Gianfranco D’Angelo, alla direzione Beppe Recchia.

La durata delle primissime serate di Striscia la Notizia era veramente ridotta, si trattava di soli 7 minuti di trasmissione, ma già allora era un momento molto atteso dai telespettatori che velocemente si affezionarono al format che proprio in quegli anni raggiunge la celebrità che ha ora.

Con gli anni, alla sua conduzione si sono alternati moltissimi volti noti dello spettacolo, alcuni per periodi lunghi, altri per una toccata e fuga. Numerose le inchieste scomode che gli inviati di volta in volta hanno portato avanti per riuscire a portare a galla delle situazioni anche piuttosto scomode che gli italiani hanno vissuto e vivono. Un programma d’inchiesta arricchito dalle Veline.

Una presenza femminile indispensabile all’interno del programma. Anche tra loro molti volti noti dello spettacolo, con alcune che sono diventate le veline per eccellenza come Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia.

Velina e gossip vanno a braccetto

Inutile negare che la figura della velina, va a braccetto con il gossip. Sarà che si tratta di bellissime ragazze che di punto in bianco si vedono catapultate nel mondo dello spettacolo, ma è notevole l’attenzione che i paparazzi hanno nei loro confronti.

Questa volta a far parlare di una ex velina ci ha pensato addirittura quello che era il re dei paparazzi, che ha rivelato all’ex della ragazza di essere stato un cornuto per alcuni mesi. Il triangolo amoroso si componeva di Cosmary Fasanelli, Nunzio Stancampiano e Alex Wyse.

Le dichiarazioni

Queste le parole di Fabrizio Corona su Telegram “Lui (Alex Wyse) stava con Cosmary, i due si sono conosciuti all’interno del programma Amici di Maria De Filippi. Cosmary era fidanzata con Alex, un cantante molto stimato. Poi Cosmary ha conosciuto lui (Nunzio) fuoti dal programma, mentre Alex era ancora dentro in gioco“.

Poi continua rivolgendosi a Nunzio “Voi due iniziate la vostra relazione a inizio maggio e lei lo lascia il 5 luglio. Quindi possiamo dire che Alex è stato un cornuto per dei mesi? Possiamo dirlo che ha avuto le corna? Bene, Alex benvenuto nel mondo dei cornuti“.