Francesco Renga e Ambra Angiolini al settimo cielo: la figlia a soli 19 anni l’ha già fatto

Francesco Renga e Ambra Angiolini sono felicissimi. La figlia a soli 19 anni lo ha già fatto. Pazzesco!

Non sono più una coppia da tantissimi anni e si sono rifatti entrambi una vita dal punto di vista sentimentale. La fine del loro amore ha lasciato il classico amaro in bocca ai più, che tuttavia si sono molto rasserenati nel venire a sapere che gli ex sono rimasti in ottimi rapporti. Tant’è che hanno pure abitato praticamente attaccati per il bene dei figli in comune.

E stiamo parlando di Jolanda e di Leonardo. Il secondo non è affatto interessato ad apparire e al mondo dello Spettacolo mentre la primogenita che è un vero peperino, lo è eccome. Lo scorso anno è stata ospite di Verissimo dove ha parlato dei suoi celebri genitori e sovente appare sui Social in compagnia di entrambi.

Con il papà in particolare adora realizzare esilaranti siparietti che diventano poi in men che non si dica virali. Con la mamma invece va a fare le compere, dal parrucchiere e a fare gite in montagna. Inoltre con lei si occupa di volontariato. Di recente le due sono andate a fare visita ai bimbi ospedalizzati al Gaslini di Genova per portare loro un meraviglioso sorriso e tanti doni.

Francesco Renga e Ambra Angiolini, sono al settimo cielo per la figlia

Jolanda ha messo in chiaro pure il suo immenso amore per il vasto mondo delle sette note, seguendo così dal punto di vista professionale le orme paterne. Tuttavia c’è anche da dire che in passato, ai tempi di Non è La Rai anche sua madre si era data al canto. La ragazza ha debuttato sul palco per un intenso duetto con il papà per un prestigioso evento indetto a Brescia, la città natale di Francesco.

Oltre a ciò, vista la sua parlantina alquanto sciolta, nonché la grande somiglianza fisica con la mamma, soprattutto quando aveva grosso modo la sua età, hanno indotto a pensare che forse vorrebbe anche tentare la carta della conduzione. Di ciò non si ha ancora la certezza, ma lo si ha di altro. E lo ha fatto ha soli 19 anni. Papà Francesco e mamma Ambra sono al settimo cielo.

Jolanda presto scrittrice, in uscita il suo primo romanzo

In poche parole Jolanda sta per dare alle stampe il suo primo romanzo che uscirà il prossimo 26 settembre. La notizia è fresca fresca ed è stata la stessa a darne il lieto annuncio con un post condiviso sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. “Qualcosa nel modo in cui sbadiglia è il titolo del romanzo che ho scritto e che uscirà il 26 settembre”, ha scritto Jolanda super emozionata.

” Non mi sembra vero: è da sempre il mio sogno più grande e vederlo diventare realtà, dopo così tanto lavoro, mi riempie di sensazioni che non so descrivere a parole”, ha aggiunto la neo autrice. Non ha poi dimenticato di ringraziare dal profondo del cuore chi le è stato accanto, come i suoi amici più cari e la sua famiglia.