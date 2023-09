Giselda umilia con crudeltà Paolo: altro che ingenua | Quando lui lo scoprirà sarà la fine

Gf, Giselda ha umiliato, senza se e senza ma, Paolo. Altro che ragazza ingenua!

Mai è niente come sembra. O ancora, l’apparenza inganna. Di certo questi due modi di dire, per altro molto celebri, potrebbero calzare a pennello per la situazione che andremo a raccontare. Difatti Giselda ha tirato fuori le unghie all’interno della Casa, facendo intendere di non essere la montanara tanto ingenua che in tanti credono.

Certamente il suo candore è in certi casi disarmante ed è impossibile non notarla anche per la sua voce squillante e il suo spiccato accento veneto. Tuttavia a quanto pare questa novella Heidi nasconde una caratterino davvero niente male. E anche il fatto che sul suo Profilo Ufficiale Instagram sia ricomparsa a poche ore dal suo ingresso al Gf la info sul sul lavoro, la dice molto lunga,

Difatti, come si legge su Fanpage.it, lei avrebbe dato da tempo le dimissioni alla ditta nella quale lavorava come operaia. Peccato che nel corso della prima puntata, poco prima che lei varcasse la famosa Porta Rossa, ci sia stato un collegamento con i suoi colleghi al lavoro e che si sia continuato a sostenere che lei lavorasse ancora lì. Insomma, il mistero si infittisce.

Giselda umilia Paolo con crudeltà

E ciò capita anche, come già accennato poco fa, per il fatto che sui Social solo da qualche giorno si legge di questo suo impiego mentre prima tale informazione era scomparsa. E sull’argomento per ora Signorini non c’è ancora andato. Fatto sta che nonostante la sua simpatia Giselda si è trovata in nomination fin da subito. E secondo alcuni i suoi colleghi l’hanno nominata perché la temono.

E fra di loro figura il giovane e bellissimo macellaio romano Paolo che è entrato tra i primi al Gf. Lui nel nominarla in confessionale ha sottolineato che faceva il suo nome perché notando un grande interesse della ragazza nei suoi confronti, non voleva ferirla, visto che lui non era interessato a lei. E ora per lui è arrivata la doccia fredda. Giselda lo ha umiliato senza pietà.

La Torresan svuota il sacco, altro che ingenua!

Mentre si trovava a chiacchierare con la bellissima Letizia. Le due erano intente a lavare i piatti. Giselda ha sottolineato di essere in difficoltà con Paolo perché soprattutto ultimamente fa discorsi molto strani. Ha pure aggiunto che secondo lei sia stato lui a votarla. Fatto sta che lei, a quanto pare, non è interessata in alcun modo a lui.

“Scherzavo con Paolo e lui si è fatto un’idea strana, mi fa sempre discorsi un po’ strani. Secondo me è lui che mi ha votato, si è messo in testa che lo voglio ma a me…”, ha dichiarato l’inquilina che poi si è trovata finire la frase lasciata in sospeso dalla collega. ” Non te ne frega niente”, ha aggiunto la Petris. E quel punto la Torresan ha annuito con il capo. E ora il bel Paolo come reagirà a questa mega frecciatina?