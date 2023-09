Angelica Baraldi, ora tutta la triste verità sul padre: “Abbiamo litigato perchè…” | Non le da più nulla

Gf, l’inquilina Angelica Baraldi, a ruota libera sul difficile rapporto con il padre. Perché hanno litigato e molto altro ancora.

Stanno arrivando a iosa, giorno dopo giorno, notte dopo notte, le confessioni sempre più intime dei vari concorrenti. Del resto all’interno della Casa Più Spiata d’Italia è questo che si fa e che si aspetta il grande pubblico. Ora è stato il turno di Angelica Baraldi, che ha fatto il suo ingresso nel corso della prima puntata della nuova edizione del padre di tutti i reality.

La ragazza ha conquistato praticamente tutti, in nome della sua bellezza e della sua eleganza. Lei, nonostante sia davvero molto giovane, ha la testa sulle spalle e ha sempre messo lo studio e il lavoro al primo posto. Si è sudata le classiche sette camicie per farcela ed è soddisfatta di se stessa. Nel corso della clip di presentazione ha parlato della sua famiglia di origine.

Nel farlo aveva già accennato del difficilissimo rapporto che ha con il padre. E anche quando Alfonso Signorini ha voluto saperne qualcosa di più lei lo ha ribadito senza andare troppo nel dettaglio. In ogni caso aveva sottolineato che sostanzialmente non si pigliano, come si dice a Roma, e che non si sia mai sentita davvero apprezzata da lui.

Angelica Baraldi, la triste verità sul padre

Ovviamente ciò è fonte di grande dispiacere per lei che è legatissima alla sua mamma. Tra l’altro quando i suoi genitori si sono separati lei ha deciso di andare a vivere con la sua genitrice mentre il fratello è rimasto con il papà. I due lavoravano già al tempo insieme. Di lui sappiamo che ha 29 anni ma niente di più se non che è molto simile anche a livello di pensiero al padre.

Angelica ha certamente sofferto quando papà e mamma hanno divorziato anche perché è stata la donna a dover lasciare la casa dove era vissuta con il marito e i figli. Difatti il padre aveva messo il suo studio sotto l’appartamento dove vivevano. E anche ciò non è stato semplice da digerire. Tuttavia è ben altro che l’ha ferita nel profondo. La triste verità sul padre.

Lui non le da nulla

“Io ho continuato a lavorare e a farmi un mazzo così, con la mia indipendenza e autonomia, senza chiedere un euro a mio padre. Sono anni che non ricevo un euro da mio padre, e arrivo a fine mese con l’acqua alla gola”, ha svelato ai suoi colleghi l’inquilina. Quest’ultimi hanno sostenuto che lei deve sentirsi orgogliosa per il fatto di farcela da sola.

E ciò che la demoralizza, e pure parecchio per la verità, è il fatto di ricevere tanti complimenti dagli altri ma non dal suo genitore. ” Queste cose mi fanno andare giù di testa. Tutti mi apprezzano a parte mio padre“, ha svelato la ragazza visibilmente scossa e provata. Ora si attende un confronto in diretta TV tra i due.