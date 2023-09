Ilaria D’Amico non sarà affatto contenta: Alena Seredova l’ha rivelato dopo anni | “Allo stadio tutti…”

Ilaria D’Amico storcerà di certo il naso. Dopo anni arriva la rivelazione dei Alena Seredova: ” Allo stadio tutti…”

Un fiume in piena. Così è stata la splendida Alena Seredova dalla Toffanin. Graditissima ospite della nuova stagione di Verissimo, ha aperto il suo cuore alla divina Silvia. Lei è stata sua gradita ospite svariate volte nel suo salotto e ora ha voluto parlare della sua nuova vita. Oggi che si è rispostata. Il fortunato è Alessandro Nasi.

L’uomo è riuscito a farle battere nuovamente forte il cuore dopo la grande delusione che ha provato in passato per la fine del suo matrimonio con Gigi Buffon. La loro storia sembrava una favola e loro unitissimi e super innamorati. La coppia ha messo al mondo due figli maschi che vivono con la loro mamma, il nuovo marito di lei e la sorellina.

Si mormorava già da tempo del fatto che la bellissima Alena fosse pronta a dire il suo sì più bello e romantico al suo compagno ma è solo di recente cha deciso di compiere il gran passo. E la D’Amico? Nonostante sia da molti anni la nuova compagna del portiere, star della Nazionale e della Juventus, ancora non ha detto nulla riguardo alle nozze con lui.

Ilaria D’Amico non sarà contenta, Alena Seredova e la sua inaspettata rivelazione

Diciamo che si vocifera che non sarebbero per la verità tanto lontane. Del resto in passato era stata resa nota l’idea di Gigi di sposarla dopo che avrebbe lasciato il calcio professionista a livello giocato. E ora che ha preso questa decisione i fan della giornalista sportiva iniziano a sognare ad occhi aperti e a incrociare le dita per lei.

Lei che quando è entrata nella vita del suo compagno ha fatto molto clamore dal momento che lui ai tempi era ancora sposato con la Seredova. La showgirl ha anche raccontato di essere venuta a conoscenza dei tradimenti del marito tramite l’ascolto della radio. E ora dalla Toffanin ha lasciato una nuova dichiarazione. La D’Amico non ne sarà stata affatto contenta, questo è più che certo!

“Andavo allo stadio e tutti…”, l’amara confessione dell’ex di Buffon

“Andavo allo stadio e tutti lo sapevano. Tutti i cosiddetti amici e conoscenti del calcio alla fine mi hanno detto che lo sapevano. Ho smesso di frequentarli”, ha svelato la meravigliosa Alena. Oggi tutto ciò fa parte del passato ma ovviamente non è comunque molto piacevole ricordarlo. E lei tra l’altro per il bene dei figli in comune con Gigi cercava di farsi vedere tranquilla.

E soprattutto ha evitato come la peste di parlare male del loro papà. Ora la showgirl e modella sta vivendo la sua splendida storia d’amore da donna sposata del suo Alessandro con il quale si diverte moltissimo. Tant’è, che come ha candidamente confessato, non avrebbero alcun problema a ripetere il rito ogni estate.