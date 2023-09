Kate Middleton, ora è davvero identica a Camilla: ma cosa ha combinato ai capelli

Kate Middleton, la bellissima moglie di William, sempre più simile a Camilla. Che cosa ha fatto ai capelli.

Sono indubbiamente entrambe due donne eleganti e raffinate, oltre che costantemente sulla cresta dell’onda e immerse nel chiacchiericcio, Kate Middleton e la regina Camilla. La prima è da anni la splendida consorte del Principe William mentre la seconda è salita a poco sul trono insieme al marito Carlo, l’amore di una vita.

Amano moltissimo tutte e due prendersi cura della propria persona e curare i loro outfit soprattutto per le occasioni pubbliche e ufficiali. Ed è per questo motivo che i loro look sono copiatissimi dalle donne di tutto il mondo. Kate tra l’altro ha anche immortalato in scatti a dir poco meravigliosi Camilla in nome del suo grande talento come fotografa.

Le due donne vanno molto d’accordo sebbene in tempi recenti si fosse parlato di alcuni dissidi tra di loro per il fatto che la consorte di Carlo avesse limitato il numero degli invitati per la nuora per quanto concerneva il famoso dell’incoronazione. In ogni caso, se ci sono stati, sono stati ben presto dimenticati.

Kate Middleton, ormai è identica a Camilla

E ora il nuovo gesto della Middleton lo ha fatto chiaramente intendere. Diciamo che le foto non mentono e anche i più scettici devono pertanto iniziare a pensare che con la suocera tutto fili liscio. Del resto alla consorte di William conviene non inimicarsela visto che la donna, a quanto pare, ha un grandissimo ascendente sul suo celebre consorte.

Non per nulla i due si amano da tantissimi anni e lei ha vissuto per tanto tempo il ruolo di amante. Per Kate la faccenda è ben diversa visto che sta con il marito fin da quando erano dei ragazzini. Fatto sta che ora la Principessa ha lasciato tutti quanti di stucco con un cambio di look a livello di chiome che strizza l’occhio alla moglie del Re d’Inghilterra.

Il nuovo look della Principessa

Durante la visita all’ High Down Prison Kate è stata fotografata con un un nuovo taglio. Capelli sempre castani e di media lunghezza ma non più lisci. Difatti ha optato per una piega mossa, decisamente romantica e per una finta frangetta. Ovviamente in molti hanno incominciato a notare una certa somiglianza a livello di acconciatura con quella prediletta da Camilla.

Tuttavia il suo è un taglio scalato e pare che abbia chiesto al suo parrucchiere di fiducia di tagliere qualche centimetro a livello di lunghezza anche se, come già giustamente detto, le sue chiome sono comunque lunghe. Con questo nuovo look la Middleton ha assunto sempre più un’aria bon ton.