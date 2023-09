Cesara Buonamici, cos’ha fatto al viso: il sofferente calvario | Cure mirate e immediate

Cesara Buonamici, che cosa ha fatto veramente al suo occhio. La verità dopo tanti anni è servita.

Ha affrontato con entusiasmo e un pizzico di sana emozione la sua nuova avventura televisiva la splendida Cesara Buonamici. Volto storico del Tg5 e tra i più amati in assoluto del giornalismo televisivo italiano, ci ha conquistato anche nelle vesti di opinionista del Grande Fratello. A volerla fortemente è stato l’AD delle Reti Mediaset in persona.

Lui voleva mettere in atto importanti e fondamentali cambiamenti all’interno del padre di tutti i reality a partire dal nome. Difatti da ora diremo stop alle aggiunte Vip e Nip. Stop poi a vipponi e gieffini ma sì a inquilini per quanto concerne i partecipanti. Grande novità è pure il ripristino del famoso e nel contempo assai temuto tugurio.

Se da un lato alla conduzione abbiamo ritrovato il carismatico Alfonso Signorini in studio oltre alla straordinaria Cesara abbiamo trovato anche la bellissima speaker radiofonica Rebecca Staffelli, figlia del mitico Valerio. Lei ha il compito di leggere i più interessanti commenti sui Social dove i telespettatori letteralmente si scatenano anche in tempo reale.

Cesare Buonamici, che cosa ha fatto davvero all’occhio

La Buonamici ha conquistato il numeroso pubblico con il suo acume e la sua ragguardevole eleganza non solo nel vestire ma anche nel suo modo di porsi. Si è molto divertita e ha rivolto domande accattivanti ai concorrenti sia famosi sia sconosciuti. Difatti questa è un’edizione mista. Il che ha pure significato in qualche maniera un ritorno alla normalità.

Lo ha sottolineato lo stesso conduttore più e più volte nel corso della prima puntata di stagione. D’accordissimo con lui è stata la stessa opinionista che ospite insieme a Signorini a Verissimo, dalla dolcissima Silvia Toffanin, ha parlato del tumore che l’ha colpita anni fa. Oggi sta bene ma invita tutti alla prevenzione. E intanto spunta la verità sul suo problema all’occhio.

La verità sulla sua malattia

In passato la giornalista ha condotto il Tg5 con indosso una benda. Una malattia che altro non è che la nevralgia del trigemino. Lo ha spiegato lei stessa in un video sui Social.” State tranquilli, non ho nulla di grave. Ho avuto una nevralgia al trigemino e il mio dottore mi ha prescritto un anestetico che mi ha bloccato momentaneamente la faccia”, queste le sue parole.

Ora lei sta bene ma certamente tale malattia fu molto fastidiosa e dolorosa. Colpisce perlopiù le donne e procura un grande dolore su alcune zone del viso, molto simili a scosse elettriche. Ovviamente ogni movimento, anche minimo, può renderlo ancora più forte. Dunque è necessaria la cura mirata prescritta dal proprio medico curante.