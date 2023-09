Giuseppe Garibaldi, durante la notte se l’è fatto sfuggire di bocca: “Autori scusatemi” | E’ avvenuto senza preavviso

Giuseppe Garibaldi, ha chiesto scusa ma il fatto è bello che accaduto. Il GF non tollera più.

Il Grande Fratello è iniziato da pochi giorni ma già sta tenendo banco praticamente ovunque. Si era preannunciata un’edizione molto particolare e così pare essere. In ogni caso, come molti utenti sostengono sui Social, è davvero troppo presto per dirlo ad alta voce. I concorrenti sia famosi che non, sono tutti molto chiacchierati e fonte di grande interesse per i telespettatori.

Del resto, come hanno sottolineato sia Cesara Buonamici e Alfonso Signorini, rispettivamente nuova opinionista, fortemente voluta in tale ruolo da Pier Silvio Berlusconi, e conduttore del padre di tutti i reality. Fatto sta che pare che gli inquilini, perché d’ora in poi non potremo più chiamarli gieffini, ora devo stare molto attenti a cosa fanno e dicono.

Difatti quest’anno il regolamento è davvero molto duro e gli autori non sono disposti ad accettare parolacce e gesti che denotano volgarità o mancanza di rispetto. Ed è proprio di quest’ultimo che ha ampiamente parlato Signorini soprattutto nel corso della prima e seguitissima puntata di stagione. Fatto sta che ora Giuseppe Garibaldi l’ha combinata grossa.

Giuseppe Garibaldi, durante la notte se lo è fatto uscire di bocca

Il giovane, che nella vita svolge il lavoro di collaboratore scolastico, mestiere per il quale si è dovuto trasferire al Nord, sta sentendo molto la mancanza della sua famiglia, soprattutto della madre, che abita ancora in un paesino a Sud. Tra l’altro è entrato nella Casa Più Spiata D’Italia, pensando proprio a lei.

Samira Lui, nel chiacchierare con lui, per rassicurarlo ha sostenuto che certamente la sua mamma lo seguirà con vivo interesse in TV. Ora però lui è rimasto molto male per un fatto che lo ha visto protagonista, anche pensando che la sua genitrice possa averlo notato. Ha chiesto subito scusa anche agli autori. Basterà?

“Autori, scusatemi”, ha chiesto implorando

In poche parole durante la notte ha pronunciato una parolaccia che ha rischiato quasi di sfociare nella bestemmia. E a quel punto la squalifica, pressoché immediata, sarebbe scaturita senza se e senza ma. Lui accorgendosi subito di ciò che ha detto, “Mannaggia la pu***na”, mentre chiacchierava con la già nominata Samira e Vittorio, ha chiesto venia. ” Autori, scusatemi”, queste le sue parole.

Fatto sta che proprio il suo collega ingegnere qualche giorno fa, a causa sempre una parolaccia, che si era ben sentita in TV, era stato prontamente chiamato nel confessionale per ricevere una sonora lavata di capo. Quest’anno il GF non scherza e gli inquilini pertanto devono stare ben attenti a come si muovono. E ciò, secondo molti telespettatori, non permetterebbe loro di essere se stessi fino in fondo