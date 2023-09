Flavio Briatore, che dieta ha fatto per perdere 20kg così velocemente: non è per nulla complicata

Flavio Briatore, che dieta ha seguito il noto imprenditore? In pochissimi la conoscono.

Durante la sua più recente apparizione in TV a E’ Sempre CartaBianca Briatore è apparso visibilmente dimagrito. A quanto pare avrebbe perso la bellezza di 20 kg. Insomma, parliamo di tantissimo peso. Ovviamente i suoi fan, compresi quelli della prima ora, si sono seriamente preoccupati. Stava forse male? Che cosa gli era successo?

Del resto talvolta il repentino e nel contempo assai repentino calo di peso può essere pure dovuto all’arrivo di malattie e terribili mali. Esemplare in tale direzione è anche un cattivo funzionamento della tiroide. Fatto sta che lui sta benone sia psicologicamente sia fisicamente, come ha fatto sapere prontamente lui sia sul Piccolo Schermo che sui Social dove è molto attivo.

In poche parole lui da un po’ di tempo si sarebbe messo a dieta per rimettersi in forma. Tuttavia non si tratta di una dieta per l’appunto molto famosa, perlomeno nel nostro Paese. Qui va fortissimo la mediterranea che tra l’altro segue la sua splendida ex moglie. Ovviamente stiamo parlando della bellissima Elisabetta Gregoraci.

Flavio Briatore, la sua miracolosa e poco conosciuta dieta

Lei è sempre al top e per tutta estate ci ha estasiati con tanti scatti appartenenti alle sue vacanze in giro per il mondo. In bikini poi ci ha tolto il fiato. Flavio, dal canto suo, si è dedicato al relax, soprattutto al mare, in compagnia pure dell’adorato figlio Nathan Falco, che ha messo al mondo con la showgirl calabrese, ma non ha mai nemmeno staccato del tutto dal lavoro.

Ora però la notizia che sta aleggiando sulla sua persona e che sta facendo ampiamente parlare di lui praticamente ovunque è, come già accennato, quella del suo grande dimagrimento. In ogni caso non solo i suoi estimatori, che sono decisamente numerosi, vogliono conoscere quale sia ma anche tante altre persone che desiderano più che mai seguire le sue orme in tale direzione.

Il suo segreto sta nel digiuno intermittente

Lui ha seguito la dieta che si basa sul digiuno a intermittenza. In pratica per un tot di ore, circa 4, non si può assumere cibo solido. Bisogna però mantenersi costantemente idratati, bevendo acqua liscia naturale, tè, possibilmente verde ma mai zuccherato e tisane, anche queste senza zucchero.

E pare che questa pratica abbia portato effettivamente a grandi risultati. Ovviamente non può essere seguita senza l’ausilio di un valido nutrizionista e del nostro medico curante. Sono infatti solo loro che possono dirci se il nostro organismo può effettuare questa scelta di dieta o meno e tenerci costantemente monitorati tramite visite e analisi.