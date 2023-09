Amici, non andrà in onda fino a gennaio: tra il pubblico scatta subito l’allarme

Amici, terribile doccia fredda per il padre di tutti i talent. Non andrà in onda fine a gennaio. Il racconto dei fatti.

C’è veramente tanta attesa per la nuova edizione del programma. Del resto, oltre a essere uno dei più storici delle Reti Mediaset, è anche uno dei più seguiti e amati dagli italiani di ogni età. Tanto più che ogni volta ci regala grandissimi talenti non solo per quanto concerne il settore musicale ma anche della danza.

Grandissimi protagonisti sono indubbiamente gli allievi che devono sudarsi a lungo la maglia dei titolari e che si augurano con tutto il cuore di arrivare alla fase serale. Del resto quest’ultima è sempre nel mirino. Ovviamente il massimo è giungere in finale e poi, magare, alzare al cielo la coppa del vincitore. Non per nulla se è vero che è bello partecipare lo è ancora di più se si vince.

In ogni caso, come la storia del talent ci ha insegnato, non è fondamentale questo ultimo aspetto. Difatti molti cantanti e ballerini che sono passati dalla scuola di Maria De Filippi che non hanno vinto sono comunque diventati delle vere e proprie star. Basta pensare a Stefano De Martino che oggi è lanciatissimo come showman sia in TV si a Teatro. O a Elodie, Emma e Annalisa, grandi stelle del mondo dello spettacolo italiano in toto.

Amici, slitta tutto a gennaio

Tuttavia grandissima importanza hanno anche i coach. Ora si parla a spron battuto del grande ritorno di Anna Pettinelli, acerrima nemica di Rudy Zerbi. Le litigate tra di loro degli scorsi anni sono epiche e le clip, condivise sui Social, sono diventate in men che non si dica virali. Come lo sono diventati i balletti, decisamente sensuali, tra Lorella Cuccarini e il collega Emanuel Lo.

I due sono immensi professionisti e hanno regalato al grande pubblico esibizioni fantastiche. Confermatissimi loro così come Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. Il maestro è molto chiacchierato per il suo privato ma ora pare che le cose con la moglie Francesca Tocca vadano benone. E intanto Amici fa parlare di se per ben altro. Per la sua messa in onda bisognerà aspettare gennaio 2024.

In pericolo il daytime

Molti telespettatori, soprattutto quelli più affezionati e magari persino della prima ora, avranno di certo notato che c’è già stato un bello slittamento a livello di programmazione per la messa in onda della prima puntata domenicale. Quella tuttavia ora come ora non cambia e dunque rimane fissata per il prossimo 24 settembre 2023. Ciò che è stato rinviato è ben altro.

Si tratta della fascia daytime del programma che potrebbe slittare a gennaio 2024. La notizia, che non è ancora ufficiale, trova ampio spazio su Twitter, Inoltre ne parla anche Isa & Chia. A quanto pare Mediaset per quanto concerne i pomeriggi di Canale 5 vorrebbe dedicarli, dal lunedì al venerdì, tra lo spazio vuoto che vige tra Uomini e Donne e Pomeriggio Cinque alle soap e al daytime del GF.