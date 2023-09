“Mi urta il sistema nervoso”: neanche è iniziato il Gf e già la prima stroncatura | Concorrente nip alla gogna

GF, da poco iniziato e un concorrente nip già stroncato. ” Mi urta il sistema nervoso”, prima gatta da pelare per Alfonso Signorini.

Non tutte le ciambelle escono con il buco, recita un famoso e alquanto colorito detto popolare. O più semplicemente potremmo dire, come è anche normale che sia, che non possiamo piacere a tutti. O perlomeno non nello stesso identico modo. Ed è per questo motivo che un concorrente nip del Grande Fratello non ha pienamente convinto.

Ovviamente questa non ci voleva. Insomma, per Alfonso Signorini, dopo che lo scorso anno ha avuto non poche gatte da pelare fin dall’inizio, ora, a poche ore dal fischio d’inizio della nuova e assai attesa edizione, si becca già le prime critiche. Tra l’altro di questa in particolare ci rimarrà molto male.

Difatti si è intuito che lui trovi decisamente molto simpatia quella persona che è stata tra l’altro tra le prime di entrare all’interno della Casa Più Spiata D’Italia. E ha dunque svolto il ruolo di Cicerone per gli altri che sono poi via via entrati, tra Vip e Nip. Del resto quest’anno si tratta di un’edizione mista ove i concorrenti in gara si chiamano solo ed esclusivamente inquilini.

” Mi urta il sistema nervoso”, prima concorrente nip stroncata del GF

Del resto si aveva voglia di normalità e di sano divertimento. Ed è per questo motivo che è stato riproposto il tugurio che da tanto tempo mancava all’interno del padre di tutti i reality. Ed è qui che accaduto il fatto in piena notte che ha lasciato di stucco i telespettatori. In poche parole alcuni concorrenti avrebbero raccontato di non aver affrontato alcun casting per partecipare.

Tuttavia fra di essi non figura affatto la concorrente, perché vi sveliamo ora che si parla di una donna, che è stata criticata sui Social per il suo modo di essersi e di porsi. ” Mi urta il sistema nervoso”, si legge sul Web. Si parla di una ragazza molto carina, simpatica e spumeggiante. Possiede un’innato amore per le passeggiate e soprattutto per la montagna. Avete capito di chi stiamo parlando?

Gisella Toresan, l’inquilina che divide

Stiamo parlando di Gisella Toresan, veneta doc, classe 1989 che di mestiere fa l’operaia. Oltre a possedere, come già annunciato, un immenso amore per la montagna, stima tantissimo Mauro Corona che ha definito il suo uomo ideale. Al momento è single e per fare la sua entrata all’interno della Casa ha puntato sulla semplicità che è un suo tratto distintivo a livello caratteriale.

Come lo è il suo tono di voce particolarmente alto e vivace che mette allegria ma che a quanto pare non piace a tutti quanti. Quello che è chiaro è che lei sia un’inquilina da tenere d’occhio perché grazie alla sua innata simpatica, mixata al suo candore, potrò arrivare sempre di più al cuore di molti telespettatori. Del resto il suo nome è uno dei più nominati in Rete per quanto concerne il nuovo GF.