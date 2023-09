Maneskin, il gruppo ‘perde’ un componente ma ne acquista uno nuovo: è un ex gieffino

I Maneskin alla deriva, uno dei componenti lascia e viene sostituito proprio da lui. Ma cosa sta succedendo all’interno della band?

Non ci sono più le band di una volta, sì, insomma tipo i Pooh o i Cugini di Campagna… Ok ok, stiamo scherzando, non possiamo di certo paragonare questi due gruppi ai Maneskin, ma era per dire che negli ultimi anni è diccele trovare un gruppo musicale che sia longevo.

Nostri cari lettori, se siete fan del Maneskin sappiate che per voi c’è una brutta sorprese. La band italiana con Damiano David come frontman sta per cambiare formazione. Ma partiamo dal principio. I Maneskin sono il gruppo rivelazione degli ultimi anni.

Giovani, belli, sensuali, senza peli sulla lingua e soprattutto in grado di piacere a un numero pressapoco infinito di persone. Il successo li ha travolti, nel vero senso della parola. Li ha investiti, manco se fosse stato un treno in corsa.

Dopo la partecipazione ad X-Factor si sono presentati sul palco del festival di Sanremo, hanno messo tutti “zitti e buoni” e si sono aggiudicati il premio, con non poche critiche da parte di chi diceva che non era affatto un pezzo sanremese. Poi sono andati all’Eurofestival e infine sono partiti per un tour negli States.

E adesso?

Sono giovani e questo lo abbiamo detto, e forse pagano e non poco, proprio questo loro essere veramente tanto giovani. Sembra che all’interno della band ci sia stata un po’ di maretta che avrebbe portato uno dei componenti a lasciare il gruppo, costringendo gli altri a trovare una sorta di rimpiazzo.

Di chi si tratta? Di Ethan il batterista dei Maneskin che verrà sostituito, da un famassimo del Grande Frantello, il chirurgo già acclamato dei social Giacomo Urtis. Non ci credete?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giacomo Urtis (@giacomourtis)

Tranquilli, è solo uno terzo incomodo

Negli ultimi tempi Giacomo Urtis si diverte con i fotomontaggi ed ecco che ha pubblicato sul suo profilo una foto in cui si ritrae con i Maneskin. Beh, non ce ne voglia Ethan ma in effetti notiamo una certa somiglianza tra i due, forse i fan non se ne sarebbero nemmeno accorti.

A parte l’umorismo, la foto ha fatto sorridere veramente tutto il web. Ormai i fan del gruppo di giovanissimi non aspetto altro che vedere Jenny alle prese con la batteria. Anche questa volta Urtis ha messo a segno un gran colpo.