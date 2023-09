Eleonora Daniele gelata | “Aspetto il verdetto sul tumore”: in poche parole tutto l’orrore

Eleonora Daniele non si aspettava una confessione di questo genere, che è arrivata proprio lì nel suo studio, come una doccia fredda.

Eleonora Daniele è ad oggi un’affermata giornalista e conduttrice italiana. Classe 1976, in passato è stata anche un’attrice, anche se ormai ha lasciato da parte la recitazione per potersi dedicare completamente alla TV e alla presentazione.

La sua primissima esperienza in TV è stata come figurante del programma La sai l’ultima, poi forse non tutti se lo ricordano ma Eleonora stata una delle concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello. In effetti, le primissime erano edizioni che davano spazio ad alcuni partecipanti di farsi notare.

È successo a Pietro Taricone prima, poi a Eleonora, Flavio Montrucchio e Luca Argentero. Dalla partecipazione al reality inizia la sua carriera che l’ha portata a scalare la celebrità giorno dopo giorno. Ex dipendente di una banca, nel 2002 prende parte a La squadra, poi Un posato al sole e nel 2004 l’esordio sul grande schermo con il film dei Fratelli Vanzina Le barzellette.

Moltissimi sono i film e le trasmissioni a cui prende parte, fino ad arrivare tra il 2017 e il 2018 alla conduzione di Storie vere, trasformato poi in Storie italiane, trasmissione di cui ancora oggi è al timone. Cosa ha permesso ad Eleonora di coltivare la sua carriera, sicuramente la sua professionalità e la sua capacità di porsi vicino ai suoi ospiti.

La rivelazione

Nel suo studio Eleonora ogni giorno ospita una serie di personaggi dello spettacolo che raccontano la loro storia. Purtroppo nell’ultima puntata ha ospitato una donna dello spettacolo, un ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha raccontato la sua storia estremamente triste.

Una donna che ha dovuto affrontare un periodo bruttissimo della sua vita e che in realtà, ancora lo sta vivendo, facendo i conti con un mare incurabile. Un fulmine a ciel sereno per la donna. Stiamo parlando di Francesca De Andrè.

Il dramma di Francesca De Andrè

Ospite da Eleonora Daniele, Francesca De Andrè, nipote del noto cantautore italiano rivela che non molto tempo fa è stata operata d’urgenza perché in seguito a dei controlli approfonditi, i medici le hanno trovato delle masse tumorali.

La donna dello spettacolo racconta di quei giorni folli che l’hanno portata fino all’operazione. Attualmente la ragazza è ancora sotto stretto controllo medico e sta aspettando tutti i referti medici del caso, per capire se si trattasse di masse tumorali maligne o benigne.