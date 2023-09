Cristina Chiabotto e la dura lotta contro il cancro: “Ci sono momenti in cui è difficile crederci”

Cristina Chiabotto e la lotta contro il cancro. Una donna forte che sa che ci sono momenti molto difficili da affrontare.

Cristina Chiabotto ha da poco compiuto 37 anni. Tutti si ricorderanno che la showgirl ha esordito in TV partecipando e vincendo Miss Italia. In effetti è talmente belle che ancora oggi potrebbe vincere a mani basse il titolo senza temere le avversarie.

Biondissima, con i suoi occhi azzurri, la showgirl è una delle donne più amate dai telespettatori tanto maschili quanto femminili. Per lei il tempo sembra proprio essersi fermato a quella partecipazione a Miss Italia. La sua spontaneità e la sua dolcezza, in questui anni ha conquistato veramente tutti.

Brava e bella, spigliata, in grado di condurre programmi di interesse generale e di non essere mai una voce fuori dal coro, ma sempre perfettamente in linea. Una delle sue ultimissime apparizioni televisive è stata allo GialappaShow e il pubblico l’ha molto apprezzata nella sua veste ironica.

Insomma, una donna che si sa trasformare a seconda dell’occasione e che si lascia acclamare dal pubblico che da sempre la sostiene, fin da quella partecipazione al Miss Italia.

Un compleanno speciale

I fan della Chiabotto nelle ultime ore sono però preoccupati per lo stato di salute della showgirl e conduttrice italiana. Una preoccupazione che nasce da un video che la stessa ha pubblicato sul suo profilo Instagram, molto seguito da quelli che sono i suoi fan da una vita.

In occasione del suo compleanno Cristina non ha voluto pensare solo a se stessa, ma a tutte le donne e si è schierata proprio al loro fianco, con un video veramente toccante, che ha raccolto i consensi di quanti lo hanno visto e condiviso sul web.

La lotta contro il cancro

Cristina Chiabottoè una donna molto apprezzata e proprio per questo ha deciso di associare il suo volto a una causa molto importante, quella della lotto contro il cancro al seno. Una piaga della società moderna, che deve essere contrastata con tutte le forze che le persone famose hanno.

“Ci sono momenti in cui e’ difficile crederci, ma non possiamo mollare e tutti insieme uniti possiamo fare la differenza e lottare contro il cancro“. Queste le sue parole. perché proprio dalla ricerca e dalla prevenzione inizia la lotta a quello che è un male grandissimo.