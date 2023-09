Paolo Ciavarro, la morte improvvisa del pilastro della sua vita l’ha colto di sorpresa: l’addio lacera il cuore di tutti

Paolo Ciavarro ricorda una persona a lui molto cara scomparsa da poco. Enorme il dolore per il figlio dei celebri attori.

Paolo Ciavarro classe ’91 è il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Il ragazzo ha deciso di calcare le orme dei suoi genitori e di far parte del mondo dello spettacolo. La sua carriera a livello televisivo, inizia piuttosto di recente. La sua prima apparizione nel 2012.

Il ragazzo in quell’anno ha preso parte a Pechino Express insieme al padre, classificandosi quinti. Da quel momento è stata una continua ascesa, sia professionale che personale. Nel 2016 entra a far parte del programma Forum e in particolare, del Lo sportello di Forum, in onda nel primissimo pomeriggio su Rete 4.

Co-conduttore con De Martino del day time di Amici di Maria del Filippi nel 2017, nel 2020 entra nella Casa del Grande Fratello, dove conosce quella che è la sua attuale compagna e la mamma di suo figlio.

Al momento è di nuovo a Forum per una carriera che siamo comunque sicuri che gli regalerà molte soddisfazioni. Purtroppo però, nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con la vita reale e crudele, una morte improvvisa e inaspettata.

Paolo Ciavarro, il ricordo in lacrime

Paolo Ciavarro sembra aver ereditato da mamma e papà la bravura nel mostrarsi davanti alle telecamere, sicuramente anche la bellezza, soprattutto da papà Massimo che negli anni ’90 era un vero e proprio sex simble per la TV italiana. Al momento però, si dedica alla TV e non alla recitazione.

Nei giorni scorsi un grave lutto ha colpito la loro famiglia, un lutto che ha scosso la sensibilità sia di Paolo che di sua mamma Eleonora. I due hanno rilasciato dolci parole sui loro profili social.

Il lutto da affrontare

Eleonora Giorgia ha dovuto fare i conti con la scomparsa di sua mamma Maria Roma. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno da parte dell’attrice stessa. Sul profilo Instagram dell’attrice una foto insieme alla compianta mamma in cui scrive: “Mamma amatissima, buon viaggio nel tuo luogo preferito, accanto a Lui spero!“.

Anche Paolo non perde occasione per salutare per sempre la nonna scomparsa. Anche lui rende noto sul suo profilo una foto in bianco e nero, dove si stringevano in un abbraccio con una semplice didascalia “Buon viaggio nonna“. Un dolore immenso, tutti i fan sono loro vicini.