Grande Fratello, scatta già la prima censura ma il pubblico ha sentito tutto | “E’ ancora più pilotato dei precedenti”

Grande Fratello, è giù scattata, a poche ore dall’inizio, la prima censura. E c’è chi sostiene che sia tutto quanto pilotato.

Lunedì 11 settembre 2023 è partita la nuova edizione del Grande Fratello. Sì, per chi ancora non lo sapesse si chiama soltanto così. Nella Casa Più Spiata d’Italia sono entrati per ora 15 concorrenti. Tuttavia Alfonso Signorini, il suo carismatico conduttore, ha fatto sapere che ci saranno altre entrate e che i casting sono ancora aperti.

Quest’anno siamo innanzi indubbiamente a un’edizione molto particolare e che potremmo definire ” mista“. Difatti i concorrenti, che ora si chiamano meramente inquilini, sono sia vip che nip. In ogni caso, come ha anche sottolineato la nuova opinionista in studio Cesara Buonamici, possiedono tutti quanti storie molto interessanti alle spalle.

Altra grande novità è la presenza di una nuova ragazza Social. Via Giulia Salemi ed ecco arrivare Rebecca Staffelli. Nel gioco è ricomparso il Tugurio che per tanto tempo era stato tolto. La prima ad entrarci, prima di mettere piede in Casa è stata la straordinaria Grecia Colmenares, regina incontrastate delle soap opera nel mondo.

Grande Fratello, scatta la prima censura

Sul finale della puntata, la prima in assoluto, del lunedì sera, c’è stato un cambio. E così sono finiti lì 5 concorrenti che sono in lizza, tramite il televoto, per scegliere il migliore della settimana. Parliamo della bellissima Samira Lui, ex professoressa dell’ Eredità, e i nip Anita, Giuseppe, Lorenzo e Vittorio.

Il quintetto pare per il momento andare molto d’accordo. Tra l’altro i concorrenti si sono dati molto da fare per sistemare il luogo che li ospiterà ancora per qualche giorno. Fatto sta che qualcosa è andato a minare in qualche maniera la loro quiete. Difatti a un certo punto è scattata, senza se e senza ma, la censura per uno di loro. Che cosa è successo?

“È ancora più pilotato dei precedenti”, il pensiero che lascia senza parole

In poche parole il bellissimo e giovanissimo ingegnere Vittorio nel parlare e scherzare con gli altri ha pronunciato una parolaccia che si è ben sentita. Immediatamente il Grande Fratello ha voluto riprenderlo, invitandolo ad andare nel confessionale dove certamente avrà preso una bella tirata d’orecchie.

Fatto sta che la clip relativa è stata prontamente condivisa in Rete e ora si sospetta che quest’anno il padre di tutti i reality sia ” Ancora più pilotato dei precedenti”. C’è anche chi si lamenta del fatto che gli inquilini non possano davvero essere se stessi e che si debbano contenere per seguire le regole imposte.