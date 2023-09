Francesca Sorrentino, dopo la puntata di UeD prende la drastica decisione: finalmente, era ora!

Francesca Sorrentino, dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, ha preso la sua decisione. Era ora!

Il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV italiana è partito con il botto. Se da un lato ha tenuto già banco nel corso delle prime puntate il mitico Trono Over lo hanno fatto anche alcuni ex protagonisti della più recente edizione di Temptation Island che è stata un vero successo.

E tra di loro figura di certo la bellissima Francesca Sorrentino. Al falò di confronto con il fidanzato Manuel, i due si erano detti addio. La loro storia, tra alti e bassi, andava avanti da anni. Lui, in poche parole, la lasciava ogni volta che si sentiva stanco di vivere una vita da fidanzato, usciva con gli amici e con altre ragazze, ma poi tornava sempre da lei. Lei che lo perdonava perché lo amava.

Fatto sta che, come ha poi più volte dichiarato la stessa, anche nel corso della sua intensa esperienza all’interno del viaggio dei sentimenti, ha poi deciso di rivolgere tutto quel grande amore su di se. E anche il ragazzo alla fine aveva deciso che non era giusto soprattutto per il bene di lei andare avanti. Peccato che poi abbia in qualche maniera cercato di ribaltare la situazione una volta giunto da Maria.

Francesca Sorrentino, dopo Uomini e Donne, ha deciso

I due sono giunti in studio dove li attendeva anche il carismatico Filippo Bisciglia. Lei ha lasciato letteralmente a bocca aperta sia il pubblico presente in studio che a casa per la sua eleganza e la sua incredibile bellezza. A rimanere particolarmente incantato da lei è stato Gianni Sperti che si è profuso in complimenti a non finire nei suoi confronti.

Anche la conduttrice ha elogiato il suo fascino. Tutto ciò ha di certo rappresentato una vera e propria coccola per l’anima della ragazza che, pur volendo ancora molto bene al suo ex, che ancora una volta giocava come fa il gatto con il topo, non ne voleva più sapere. E a lei è stato proposto il trono. E ora pare che la decisione sia stata presa. Le foto parlano davvero molto chiaro.

Lei pronta per Maria

Per la verità del fatto che lei potesse salire sul trono se ne è parlato molto negli scorsi mesi ma, a quanto pare, prima di accettare Francesca voleva pensarci molto bene. Lo ha rivelato in puntata la stessa De Filippi che non ha affatto nascosto la grande stima che prova per lei. Ora però la ragazza ha mostrato ai suoi fan il suo nuovo cambio di look in vari scatti condivisi su Instagram.

Sorridente e felice ha messo in luce le sue lunghe chiome corvine non più lisce ma leggermente mosse e arricchite dalla presenza delle onde. I commenti per lei, decisamente numerosi, sono molto lusinghieri per lei. Quasi tutti la invitano a diventare tronista il primo possibile. Altri poi sostengono che se lei ha deciso di cambiare a livello di chiome è perché ha deciso di intraprendere questa avventura.