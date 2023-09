Vittoria Puccini, la figlia ormai è diventata grande e sembra una modella: mix perfetto tra mamma e papà

La figlia di Vittoria Puccini incanta il pubblico per via della sua bellezza e del suo essere una sorta di mix perfetto tra la mamma il papà.

Vittoria Puccini classe ’81 è una delle attrici italiane di maggior successo in assoluto. Quando tutta l’Italia l’ha conosciuta era molto giovane e lei con i suoi lunghi capelli ricci interpretava Elisa di Rivombrosa, al fianco di Alessandro Preziosi. I due, proprio sul palcoscenico si conoscono e si innamorano.

Una storia che anche se sembra andare a gonfie vele, secondo persone vicine alla coppia aveva visto non poche flessioni, dovuto spesso, al carattere, poco affabile di Alessandro Preziosi. Nonostante gli alti e i bassi, i due insieme hanno una figlia, che attualmente vive con la mamma e che s mostra bella quasi quanto lei.

Vittoria è figlia di insegnanti e prima di intraprendere la carriera da attrice, che s rivelerà essere la migliore scelta per lei, ha provato a frequentare la facoltà di Giurisprudenza presso la quale non ha mai sostenuto nessun esame perchè ben presto esordisce al cinema In Tutto l’amore che ho.

Ma il vero successo per lei arriva proprio con la fiction che le permette di conoscere il papà di sua figlia.

Vittoria Puccini e la figlia alla Mostra del Cinema di Venezia

Un’attrice come lei non si poteva certo esimere dal prendere parte alla chermes cinematografica. Nei giorni scorsi, Vittoria, insieme a sua figlia arrivano sul red carpet del lido di Venezia, portando tutta la loro bellezza nostrana. Lei e la figlia, una la fotocopia dell’altra tanto che si somigliano.

Entrambe lunghi capelli biondi e abiti eleganti e per nulla volgari, perfetti per il debutto davanti alle fotocamere della giovane Preziosi. Una ragazza che è la prova tangibile di come la mela non cada lontano dall’albero.

Un po’ mamma un po’ papà

La ragazza fino ad oggi non è stata molto avvezza alle telecamere. Ora ha 17 anni e ha deciso di accompagnare la sua bellissima mamma alla Mostra del cinema di Venezia, dove si è mostrata in tutta la sua bellezza. Molti i tratti che in lei si rivedono di papà Alessandro Preziosi, ma non mancano piccoli elementi della mamma.

Cosa la ragazza voglia fare da grande, ancora non lo sappiamo, è possibile che prenda esempio da mamma e papà, ovvero, che decida di percorrere una strada completamente differente.Questo probabilmente lo scopriremo in futuro.