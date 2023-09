Antonella Clerici, lacrime versate per ‘colpa’ di Anna Moroni: mai vista una cosa così in Rai

Anna Moroni, la cuoca ha fatto versare calde lacrime alla Clerici. Il racconto dei fatti.

La nuova stagione televisiva 2023- 2024 è iniziata da diversi giorni ormai. Dunque anche le trasmissioni più storiche, con i loro amatissimi conduttori, sono tornate a farci compagnia. E fra di esse c’è di certo da annoverare, per quel che concerne l’Azienda di Viale Mazzini E’ Sempre Mezzogiorno.

Il programma culinario va in onda su Rai 1, dal lunedì al venerdì, esattamente poco prima dell’ora di pranzo. Condotto dalla meravigliosa Antonella Clerici, vera regina dei fornelli in TV, vede la partecipazione di tanti chef che sono diventati nel corso del tempo veri e propri personaggi a tuttotondo.

Oltre a ciò sono diventati volti televisivi molto amati dal grande pubblico. E fra quelli che hanno maggiormente collaborato con Antonella ma in un’altra trasmissione sempre culinaria c’è certamente da annoverare la splendida Anna Moroni. La cuoca è stata il suo braccio destro per tanti anni a La Prova del Cuoco. E quando la conduzione è passata alla Isoardi lei non ne ha voluto più sapere.

Anna Moroni ha fatto piangere Antonella Clerici

Non è mai uscita dal cuore degli italiani e sui Social regala loro tante belle ricette. Non vedendola più accanto alla Clerici in molti hanno iniziato a pensare che fra le due ci fosse maretta. Per smentire tutto ciò Anna ha condiviso un post dove faceva gli auguri a Maelle, la figlia di Antonella, parlando di un particolare dolce al quale ha dato il suo nome.

Ha poi anche regalato la ricetta per realizzarla direttamente a casa nostra, ricordando di quanto la preparava apposta per la bambina, oggi diventata una bellissima adolescente. Grande è stata dunque l’emozione dei suoi numerosi estimatori condividere con lei quel ricordo. Ora però lei ha voluto far piangere la conduttrice.

La sua sorpresa in studio

Si è trattato di lacrime di gioia e di sincera commozione. Difatti Anna ha voluto fare una mega sorpresa ad Antonella piombandole in studio. La Clerici non se l’aspettava e quando l’ha vista è stata in men che non si dica vinta da un sentimento misto a stupore e grandissima emozione. Le due si sono abbracciate e il loro abbraccio è stata una vera coccola per l’anima dei numerosi telespettatori.

Ora si augurano che la cuoca voglia essere più presente in trasmissione e che magari decida di collaborare nuovamente con Antonellina anche per la stesura di nuovi e coloratissimi libri di cucina. Del resto loro sono davvero unitissime e, come ha puntualizzato un utente, la Moroni per la Clerici è come una seconda mamma.