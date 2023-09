Don Matteo, finalmente c’è il grande ritorno: Raoul Bova ‘spodestato’ dall’amatissimo volto tv

Don Matteo, tutto pronto per un grandissimo ritorno. Il bellissimo Raul Bova spodestato, senza se senza ma.

Se parliamo delle grandi fiction Rai non possiamo di certo non annoverare pure Don Matteo. Del resto va in onda praticamente da una vita e riscuote sempre un enorme successo. Il pubblico la ama e lo dimostra seguendo con infinito amore anche le varie repliche che perlopiù sono messe in atto nei lunghi mesi estivi.

Ora c’è tanta attesa per la nuova stagione che si preannuncia ricca di sorpresa e di colpi di scena a non finire. Nella scorsa ha fatto capolino il personaggio di Don Massimo che è impersonato da uno strepitoso Raul Bova che si è detto entusiasta di questo un ruolo. Un ruolo che ha molto convinto i telespettatori che si sentivamo però orfani di altri personaggi storici della serie.

Del resto, nel corso del tempo, molti attori, a causa di altri impegni lavorativi giunti, non sono più stati riconfermati. In ogni caso, per fare felice i fan, talvolta sono ritornati, anche a distanza di anni, per qualche episodio o breve cameo. Fatto sta che ora per i fan di Don Matteo c’è una notizia che li lascerà di stucco. Si parla di un grandissimo ritorno.

Don Matteo, Raul Bova spodestato da un volto amatissimo della TV

Si mormora pure, ad onore del vero, che lo straordinario Raul Bova, che è tuttora uno degli attori più amati dagli italiani. E ciò dunque è fonte invece di grandi malumori dei suoi numerosi estimatori. La notizia è bella che certa. Dunque, tanto per intenderci, non si tratta di uno dei tantissimi rumors che circolano in Rete.

Tanto più che esistono pure delle foto che attestano il fatto. Per quanto concerne il ritorno stiamo parlando di quello di un immenso professionista, nonché volto televisivo molto amato. Di professione è un eccellente conduttore che in tempi recenti ha avuto problemi di salute poi risolti. Ne ha parlato nel corso di una lunga intervista a Verissimo. Avete capito di chi stiamo parlando?

Giancarlo Magalli, il suo grande ritorno sul set

Del mitico Giancarlo Magalli che nel corso della prima e super attesa puntata di Don Matteo 14 rivestirà nuovamente i panni del vescovo di Spoleto, nonché grande consigliere di Don Massimo, interpretato, lo ricordiamo nuovamente, da un impeccabile Raul Bova. Ora i fan della serie, soprattutto quelli della prima ora, sognano di rivedere anche Terence Hill.

L’attore ha interpretato per tantissimi anni proprio il personaggio di Don Matteo e la sua scelta di lasciare il suo personaggio ha lasciato il classico amaro in bocca ai suoi tanti fan. Stesso discorso per il Capitano Flavio Anceschi, interpretato da Flavio Insinna e il Capitano Giulio Tommasi che ha il volto di Simone Montedoro.