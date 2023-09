Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, non vivo in una casa ma in una vera reggia: sembra un castello incantato

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, vivono in una mega reggia. Sapete dove è sita? L’avete mai vista?

Silvia Toffanin e il suo Pier Silvio sono indubbiamente una delle coppie più belle e unite del vasto mondo dello Spettacolo. Bellissimi e vincenti sotto ogni punto di vista sono anche due persone profondamente riservate. Dunque per loro la vita privata tale deve sempre rimanere. Insieme hanno messo al mondo due figli che sono ancora piccini. Stiamo parlando di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Sia Pier che Silvia non vogliono che le loro creature siano colpite dal chiacchiericcio mediatico che, a onor del vero, talvolta può rivelarsi davvero duro da vivere soprattutto se si è dei bambini. Ed è per questo motivo, nonostante entrambi lavorino a Milano, che hanno deciso di non prendere lì la loro dimora.

Una scelta fatta chiaramente dopo aver fatto molte riflessioni e che permette ai bimbi di vivere sereni. Inoltre consente ai loro celebri genitori di staccare completamente la spina dal lavoro e di rilassarsi come si deve quando sono a casa con loro. E se poi aggiungiamo che la loro dimora è una vera reggia, il relax è ultra garantito.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, la coppia vive in una reggia

Cominciamo con il dire che è completamente circondata dal verde e che rappresenta una vera e propria gioia per gli occhi. Non è possibile ammirarla più di tanto da vicino dal momento che la conduttrice veneta e l’ Ad delle Reti Mediaset non lo consentono in nome sempre della già citata riservatezza.

Gli interni non li possiamo conoscere per lo stesso identico motivo ma quel che è certo è che le stanze sono numerose, ampie e ariose, oltre che ricche di luce naturale. E la vista che si può ammirare della finestre, nonché dalle varie portefinestre, è a dir poco spettacolare. Diciamo pure che sembra un’ immagine da cartolina o un dipinto.

Abitano a Portofino, a “picco” sul mare

Difatti la loro casa è sita a Portofino e praticamente a picco sul mare. Una scelta fatta per il semplice fatto che Pier Silvio ami molto quest’ultimo in tutte le stagioni dell’anno. Qui ama praticare molto Sport, compreso lo stand up paddle, disciplina nella quale è molto bravo. Inoltre non disegna nemmeno lunghe camminate e corsette.

Di tanto in tanto si concede con la sua compagna e i figlioletti dei giri in paese, nonché delle cene al ristorante in compagnia dei cari e di amici. Ed è in tale frangente che i paparazzi che, si sa, sono sempre in agguato, riescono a immortalarlo in tenuta sportiva e casual. E lo stesso di può dire della sua meravigliosa dolce metà.