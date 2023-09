Alfonso Signorini, perde la sua punta di diamante: ora è ufficiale, non c’è più speranza

Alfonso Signorini, il conduttore ha perso, senza se e senza ma, la sua punta di diamante. E non si tratta di un mero rumors.

Ora come ora è impegnatissimo con la nuova edizione del GF, il carismatico Alfonso Signorini. Fin dalle primissime battute ha voluto sottolineare in maniera molto chiara e netta che ci saremmo trovati innanzi a qualcosa di nuovo e nel contempo di un ritorno alle origini. Ha parlato di normalità e di rispetto.

Nel corso della sua ospitata da Silvia Toffanin a Verissimo aveva dichiarato che lo scorso anno avevano sbagliato a scegliere i concorrenti. E ciò ha fatto ovviamente storcere il naso a costoro che si sono sentiti chiamare in causa. Fatto sta che il Grande Fratello, che d’ora in poi si chiamerà solo così, sta piacendo davvero molto.

La scelta di inserire come concorrenti che si chiamano solo inquilini, sia famosi che non è risultata vincente. Tanto più che, a quanto pare, possiedono tutti grandi storie alle spalle. E ciò lo ha anche più volte sottolineato Cesare Buonamici, la nuova opinionista del reality, fortemente voluta da Pier Silvio Berlusconi.

Alfonso Signorini ha perso la sua vera punta di diamante

In studio abbiamo anche notato un’altra ragazza Social. Stiamo parlando della bravissima Rebecca Staffelli, figlia del mitico Valerio. Lei è una lanciata speaker radiofonica che gode della massima stima di Alfonso Signorini che ha effettivamente speso parole al miele per lei. Tuttavia fino alla scorsa stagione del programma c’era un’altra splendida giovane donna che ricopriva quel ruolo. Ed era la vera punta di diamante del conduttore.

Tra l’altro è amatissima dal grande pubblico in nome non solo della sua bellezza ma anche della sua simpatia. Insieme al suo fidanzato, anche lui lanciatissimo nel vasto mondo dello spettacolo, regala gag decisamente esilaranti che diventano in men che non si dica virali. Inoltre è una fortissima influencer. E ora, a quanto pare, è passata alla concorrenza. Avete capito di chi stiamo parlando?

Giulia Salemi “vola” da Matano

Stiamo parlando della meravigliosa Giulia Salemi. La showgirl sarà ospite fissa delle tre puntate previste del sabato pomeriggio de La Vita In Diretta, condotta come sempre dallo strepitoso Alberto Matano. A darcene notizia è il giornalista Giuseppe Candela. Ovviamente i fan dell’ex opinionista di Signorini sono felicissimi al pensiero di vederla in TV.

Quest’estate hanno avuto modo di divertirsi con lei quando ha co- condotto per una sera il Giallap’s Show accanto al mitico Mago Forrester. Certo, per loro ha rappresentato una vera doccia fredda il fatto di non vederla più al Grande Fratello, in studio con Signorini. Tuttavia Pier Silvio era stato molto chiaro: niente influencer. Dunque Giulia non ha potuto fare altro che fare le valigie.