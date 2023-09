Maria De Filippi, ora è davvero esausta: dama del trono over zittita con tre parole | Prossima alla cacciata

Maria De Filippi, la conduttrice non ne può davvero più. La dama l’ha zittita in men che non si dica.

Uomini e Donne è appena cominciato e ha già fatto capire che ancora una volta grandissimo protagonista sarà il Trono Over. Nonostante le prime puntate abbiamo visto presenziare alcune coppie, o meglio anche ex, della più recente stagione di Temptation Island e la presentazione dei nuovi tronisti, si intuisce che sarà un autunno molto caldo per dame e cavalieri.

Ida Platano, che è uscita lo scorso anno dal programma, mano nella mano con il suo Alessandro Vicinanza, non si è ancora vista per un saluto. Presentissima è invece Gemma Galgani. Negli scorsi mesi si era parlato di una sua possibile assenza. Difatti si mormorava del fatto che potesse aver trovato un compagno. Così evidentemente non è stato.

Pinuccia ha fatto nuovamente capolino in studio per presentare il suo singolo mentre Barbara De Santi, dopo una lunga assenza, si è mostrata ai telespettatori più bella e in forma che mai. Tra le dame possiamo ammirare pure la splendida Roberta Di Padua che ha iniziato già le prime frequentazioni.

Maria De Filippi, zittisce in men che non si dica la dama

Tra i cavalieri i grandi assenti sono gli affascinanti Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, a quanto pare, avrebbe trovato l’amore fuori dal programma. Un altro grande ritorno previsto per prossimamente è quello di Isabella Ricci che ha concluso da poco il suo matrimonio con il cavaliere Fabio Mantovani.

Tuttavia nel parterre c’è anche un’altra dama che ha fatto ritorno. Si definisce una grande amante degli animali e non va per niente d’accordo con Gianni Sperti, storico opinionista del dating show di Canale 5. E già ora sono volati nuovi stracci tra di loro. La dama ha stancato a tal punto anche la conduttrice che a un certo punto è sbottata, zittendola in due secondi.

Aurora Tropea nel mino della conduttrice, ” Sei sempre tu…”

La dama in questione è Aurora Tropea. In poche parole sarebbe rea di aver offeso con una Storia Instagram Gemma Galgani. Tra le due è nata una fortissima discussione in studio nella quale poi oltre a Sperti si è inserita Tina. Fatto sta che sono andate avanti una buona ventina di minuti a litigare. E così Maria De Filippi, che conduce dalle scale il programma, ha deciso di zittirla.

“Sei sempre tu a creare certe dinamiche”, ha sbottato la vedova Costanzo mentre l’altra continuava a sostenere di non aver fatto nulla. Alla fine la Tropea ha fatto il gesto di uscire dallo studio e pian piano si è riusciti a cambiare argomento. Quel che è chiaro è che Queen Mary quest’anno non riesce a sopportare alla lunga certi atteggiamenti ed esausta certa di chiudere le faccende in tempi record.