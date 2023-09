Monica Leoffredi, cambio drastico di look: lei sì che ha azzeccato il colore dell’autunno

Monica Leofreddi ci da un taglio e cambia radicalmente look, i fan apprezzano moltissimo, è lei la regina dell’autunno.

Monica Leofreddi classe ’65 è una nota conduttorice italiana in forza alla rete nazionale per eccellenza. Una donna colta, in grado di affrontare gli argomenti caldi della cronaca sia leggera che della cronaca nera. Il suo esordio risale al 1982 quando conduceva prevalentamente programmi sportivi presso la rete di Roma GBR.

Successivamente passa alla conduzione di un settimanale a sfondo polito sulle reti Rai, emittente per cui ancora oggi è una delle presentatrici di punta, Dal 1986 fino al 1994 conduce alcuni collegamenti esterni per la trasmissione Unomattina collegandosi in diretta da ogni angolo d’Italia e anche del mondo.

Unomattina non è stato l’unico programma per cui ha condotto i collegamenti esterni, nel corso della sua carriera ce ne sono stati molti altri tra cui Miss Italia, ma anche il Festival di Saremo e I cervelli con Giancarlo Magalli, giusto per citarne qualcuno.

Dal 1999 presentatrice di alcuni format di grande successo, che l’hanno resa una delle presentatrici più amate in assoluto.

Monica Leofreddi e la voglia di cambiare

Come si dice? Le donne cambiano capigliatura quando cambiano anche vita? In realtà non sappiamo se nella vita privata di Monica ci sarà qualche cambiamento sostanziale, ma intanto si è concessa un cambio look che la rende estremamente fashion con un colore veramente fantastico.

Monica ha ceduto a uno dei colori dell’autunno lasciando da parte il biondo platino che fino a qualche giorno fa caratterizzava il suo look. Una voglia di cambiamento che spesso colpisce le donne nel cambio stagione e soprattutto dopo l’estate che mette i capelli a dura prova.

Un caldo ombrè

Il freddo biondo platino ha lasciato il posto a un caldo e suadente ombrè, colorazione che tanto va di moda in questo autunno e che vede una base più calda, con sfumature più chiare verso le punte. Il taglio è il solito bob medio, questa volta ondulato.

Insomma il risultato finale è veramente strabiliante, i fan sono impazziti per la nuova Monica, un look che le dona veramente molto.