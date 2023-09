Meteo, stop al caldo: temporali e grandinate colpiranno queste zone d’Italia | Scatta l’allarme

Previsioni Meteo per i prossimi giorni. Il caldo sembra che stia per finire, lasciando spazio a freddo e temporali.

Ebbene, che l’estasia finita è chiaro, le scuole sono ricominciate e ognuno di noi è saldamente al suo posto a lavoro, o quasi tutti. Qualcuno ancora si sta godendo qualche scampolo di caldo per fare qualche tuffo e godersi il mare e il sole, che ancora picchia forte sull’Italia.

Ma per tutti coloro che del caldo proprio non ne possono più, sembra che le cose stiano per cambiare. L’anticiclone sta puntando dritto sulla nostra penisola e tra poche ore farà sicuramente sentire la sua influenza sul nostro territorio. Infatti, stando quanto ci dicono gli esperti,”la variabilità si estenderà verso il Centro Italia, quindi Sardegna, Toscana, Marche e Umbria, soprattutto lungo la dorsale appenninica ed il Nord Est“.

Quindi nostri cari lettori vi consigliamo di iniziare il cambio stagione e di tenere a portata di mano un copriletto per la note, ne avrete sicuramente bisogno.

L’autunno sta per tornare, siamo certi che qualcuno sarà contento di questo e qualcuno un po’ meno, ma prima o poi doveva succedere. Addio tuffi al mare e ben venute tisane e cioccolate calde.

Tutto cambia

Il caldo verrà messo in pausa per lasciare spazio a temporali e precipitazioni che potranno essere anche violente. Nessuna paura però, l’autunno ancora non ha preso ufficialmente servizio, questo sarà solo un assaggio di quello che poi arriverà tra poco. L’Italia la prossima settimana sarà stretta nella morsa dell’anticiclone subtropicale che si traduce con correnti fresche che arrivano dal nord Atlantico.

Quindi cosa c’è da aspettarci per i giorni che verranno? Dobbiamo già tirare fuori i cappotti? Non corriamo troppo, sappiamo bene che il tempo ci riserva sempre delle sorprese.

L’autunno bussa alle porte

Stiamo quindi per salutare queste temperature ancora estive e al di sopra della media, per lasciare spazio a ben diverse atmosfere. Ma, non ci sarà un crollo repentino, ma piuttosto delle piogge molto rapide e modeste che influenzeranno soprattuto il week end.

Questo netto peggioramento risparmierà il sud ma colpirà il centro nord dove sono previsti fenomeno molto intensi con grandinate non indifferenti. Da Sabato ci saranno insistenti piogge nelle regioni del nord come Piemonte, Liguria e scenderanno fino alla Toscana. L’estate tornerà a fare capolino da domenica 17.