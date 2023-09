Paola Barale, raptus repentino: “Io me ne vado” | Lasciata la diretta nel bel mezzo dell’intervista: chi l’ha innervosita

Paola Barale non ci sta e non le manda di certo a dire. Infuriata va via dallo studio de La vita in diretta, ecco cosa è successo.

Paola Barale è una nota show girl molto apprezzata dal pubblico soprattutto per il suo modo di essere sempre estremamente diretta e senza peli sulla lingua. Un tratto del suo carattere questo, che piace molto, che le è valso molta della sua popolarità, ma anche non poche discussioni con i colleghi.

Insomma, non si sa di preciso il motivo, ma nelle poche volte che Paola appare in Tv riesce a fare un vero e proprio boom di ascolti e forse proprio per questo è molto desiderata in moltissimi programmi come ospite.

Lei che ha esordito come sosia di Madonna, solvo poi diventare la valletta di alcuni dei più grandi presentatori televisivi, come Pippo Baudo.

Lo scorso anno ha perso parte a Ballando con le Stelle, rispolverando il ballo, un suo vecchio amore. Anche in quel caso, non sono di certo mancate le stoccate di Paola che ha accusato il programma di averla voluta nella speranza che ci sarebbero stati degli scontri, cosa non avvenuta. Ma questa volta invece? Cosa è successo?

Paola Barale su tutte le furie

Finita l’estate si torna a scuola o si torna negli studi televisivi, per far compagnia a tutti gli italiani che ormai non sono più al mare a godersi le ferie. Da pochi giorni sono ricominciati tutti i programmi più amati dei palinsesti sia Rai che Mediaset.

Su Rai1 è tornato l’appuntamento quotidiano con La vita in diretta condotto da Matano, che viene affiancato dai suoi ospiti co cui affronta argomenti veramente scottanti.

Al tavolo pop

Matano e i suoi ospiti sono seduti al tavolo pop per parlare di chirurgia estetica e il presentatore rivolgendosi a Paola le chiede se qualcuno dei suoi ex, con chiaro riferimento a Gianni Sperti, abbia mai ricorso o addirittura abusato della chirurgia estetica.

La showgirl sorridendo si alca dicendo “Vabbè ragazzi, io me ne vado“. L’imbarazzo è evidente come anche la risposta. Cattivello il nostro Matano che da subito la colpa ai suoi collaboratori “Volete inquadrare quelli? Perché sono loro gli istigatori io come sapete sono buonissimo e puro…“.