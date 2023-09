Rebecca Staffelli, lei è bellissima ma il fidanzato è davvero splendido: lo conoscete già tutti ed è un pupillo della De Filippi

Rebecca Staffelli scopriamo insieme chi è il suo bellissimo fidanzato, lo conoscete già anche se non lo sapete.

Rebecca Staffelli è la nuova opinionista del Grande Fratello. Beh forse non la dovremmo definire proprio in questo modo, considerando anche l’avversità del buon vecchio Piersilvio Berlusconi nei confronti degli opinionisti.

La giovanissima ragazza, classe 1998 siede alla postazione social del Grande Fratello, raccogliendo durante la puntata gli umori del pubblico da casa, con particolare attenzione per tutti coloro che interagiscono sulle pagine social di quello che è uno dei reality più apprezzati della TV italiana.

Una ragazza bella e solare, che sembra avere successo in TV, dopo aver lavorato per un certo periodo in radio. Sì, se ve lo state chiedendo è la figlia del buon vecchio Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia che tutti conoscono per il suo grande coraggio. Ma pur essendo una figlia d’arte, non chiamatela raccomandata.

Ma sappiamo bene quanto piace il gossip proprio a te che adesso ci stai seguendo. Ebbene, la ragazza è fidanzata con un volto noto dello spettacolo, un bellissimo della TV che negli ultimi tempi però, è stato visto un po’ meno.

Il fidanzato di Rebecca

Chissà cosa avrà pensato papà Staffelli quando Rebecca ha portato a casa il suo fidanzato, siamo sicuri sarà stato molto diplomatico, altrimenti il tapiro questa volta tocca proprio a lui, dopo decine e decine di riconoscimenti consegnati.

Tra i due 15 anni di differenza, anche se Rebecca sembra essere molto più matura delle altre ragazze della sua età, molto dolce la dedica del ragazzo alla sua fidanzata poco prima dell’inizio del Grande Fratello “Amore mio, sono stato il primo a credere in te e l’ultimo che smetterà a farlo. Sei arte, il resto lo sai già“. Il ragazzo in questione si chiama Alessandro Basile.

Chi è Alessandro Basile

Classe ’83 è nato a Taranto in Puglia. Il ragazzo dopo il diploma ha deciso di trasferirsi a Roma e di conseguire ben due aste. Successivamente decide di avere 6 mesi a Londra, dove ha la possibilità di Stella McCartney. In TV lo si conosce per aver partecipato come concorrente il trono di Ludovica Valli.

Solo successivamente inizia a lavorare come deejay ma anche come produttore. A capo di un’azienda che si occupa di Social Media, sembra essere estremamente innamorato della sua bellissima fidanzata.