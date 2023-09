È sempre mezzogiorno, il cibo cucinato in puntata viene buttato? Finalmente qualcuno spiffera la verità

È Sempre Mezzogiorno, che fine fa il cibo cucinato nel corso della puntata? Viene gettato nel cestino? Finalmente arriva la verità.

Tra i programmi più attesi dal grande pubblico c’era certamente quello culinario capitanato dalla mitica Antonella Clerici. Stiamo ovviamente parlando di È Sempre Mezzogiorno. Ci fa compagnia ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Rai 1. esattamente poco prima di pranzo. Fatto sta che in studio si cucina davvero moltissimo.

E lo si fa utilizzando molti ingredienti e mettendo sul piatto pietanze che vanno dall’antipasto al dolce. Diciamo che possiamo notare tanti menù, adatti a tanti palati e che solleticano di certo l’appetito. Fatto sta che alcuni telespettatori notando tutto quel ben di Dio pronto per essere mangiato hanno iniziato a chiedersi se a messa in onda finita fosse gettato.

Ovviamente la curiosità riguardo a ciò è più che legittima. Tanto più che con la grande crisi che serpeggia tuttora nel nostro Paese e i perpetui rincari che vigono in tutti i settori, compreso quello alimentare, buttare del cibo buono e cucinato nel cestino, sarebbe veramente uno spreco . Inoltre costituirebbe una grave forma di mancanza di rispetto nei confronti di molte famiglie.

E’ Sempre Mezzogiorno, che fine fa il cibo cucinato

Quelle famiglie che pure in Italia faticano, come si suol dire, a mettere insieme il pranzo con la cena. Il Governo, sia attuale sia passato, ha cercato di tendere loro una mano con l’attuazione di Bonus e SuperBonus oltre che altri aiuti ma non sempre sono sufficienti. La platea del resto è davvero molto ampia.

Per tantissimi poi, pensionati inclusi, andare a fare la spesa è davvero molto complicato. I prezzi continuano a lievitare anche per gli alimenti base per una semplice alimentazione e ciò rattrista molto. In ogni caso i fan, decisamente numerosi della Clerici, così come di E’ Sempre Mezzogiorno ora possono tirare un bel sospiro di sollievo. In che senso? Per quale motivo?

Niente sprechi per Antonella

No, il cibo cucinato non viene affatto buttato. Oltre al fatto che sovente sia la la conduttrice che i suoi amici chef, nonché i vari collaboratori, sovente assaggiano i piatti, quel che resta viene imballato con cura e portato via da chi lo ha realizzato o che comunque opera nella trasmissione. Insomma, il cibo non rimane lì sul tavolo della cucina a marcire ma viene finito di mangiare poi.

C’è anche chi sui Social, tra una chiacchiera e l’altra, sostiene che certamente sarà condiviso pure con la parte tecnica della trasmissione che una delle più amate e seguite dagli italiani. E intanto Antonella scalda come si deve i motori per una nuova e incredibile edizione di The Voice Kids, in attesa pure di quella Senior.