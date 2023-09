Ricordate Biagio Di Mauro? Dopo Uomini e Donne è finito così | Meritava una fine migliore

Biagio di Mauro da Uomini e Donne alla vita normale, ecco come si è ridotto l’ex cavaliere del dating show.

Uomini e Donne hanno permesso a molti di trovare la loro anima gemella, o almeno di conoscere qualcuno di interessante con cui potersi conoscere fuori dal programma e provare a costruire un rapporto intenso e duraturo. A volte questo succede, altre volte invece è un vero e proprio buco nell’acqua.

Mentre aspettano l’anima gemella che arriva, alcuni personaggi si fanno notare per la loro personalità e per il loro modo di essere. Ne è un esempio Biagio di Mauro, uno degli ex cavalieri del trono over di Maria De Filippi. L’uomo si era fatto notare per via del suo fascino ma anche e soprattutto per la sua personalità.

Nato a Napoli, classe ’67 nella vita svolge un lavoro estremamente umile. L’uomo infatti lavora come operaio guidando e mangiando gli escavatori. In realtà di lui non si sa moltissimo, a parte che è vedovo e ha 3 figli.

Dopo la perdita della moglie ha deciso di mettersi in giovo a Uomini e Donne alla ricerca di una nuova compagna di vita.

Biagio di Mauro, ecco cosa fa oggi

Attualmente sembra che Biagio non farà parte di questa nuova edizione di Uomini e Donne, infatti l’uomo non è stato in studio nelle prime puntate che sono state già registrate da Maria e dal suo team di fedelissimi, esattamente come Armando.

Se nei prossimi mesi tornerà sulle poltrone del trono over, questo ancora non è chiaro, lo scoprirà solo chi continuerà a seguire il programma anche nella sua versione con il trono over, che tanto piace ai telespettatori.

Cosa fa oggi?

Anche nel caso in cui Biagio di Mauro non dovesse tornare all’interno del programma di Maria De Filippi, lui resterà uno dei cavalieri più apprezzati dal pubblico. Attualmente, oltre a dedicarsi alla sua famiglia, sembra che l’uomo sia tornato alle sue attività quotidiane.

Ha ripreso il suo lavoro come escavatorista e inoltre vende prodotti di bufala, un vero e proprio vanto della sua terra d’origine, avere un po’ di notorietà di sicuro non lo ha cambiato.