Rai, cala la mannaia sulla preferita del pubblico: per lei ora è davvero finita | Contratto stracciato e tanti cari saluti

Rai, brutte notizie anche per un’altra star molto amata dal grande pubblico. Si parla di contratto stracciato per lei.

Nel corso degli ultimi mesi le grandi aziende televisive ci hanno lasciato decisamente con il fiato sospeso. Se da un lato Mediaset ha compiuto delle vere e proprie rivoluzioni, anche la Rai di certo non è stata molto da meno. Ancora brucia nei cuori di molti telespettatori l’addio di Fabio Fazio che ora è approdato a Discovery sempre con il suo Che Tempo Che Fa.

La comunicazione poi da parte dello strepitoso Flavio Insinna di lasciare dopo tanti anni la conduzione de L’Eredità ove a partire da gennaio troveremo Pino Insegno, ha lasciato l’amaro in bocca ai suoi tantissimi estimatori. Lo stesso di può dire per molti altri per quanto concerne la chiusura definitiva di Oggi è un altro giorno che ci ha tenuto compagnia per tre anni di seguito su Rai 1.

Via Serena Bortone che sta per iniziare una nuova trasmissione intitolata Le Parole su Rai 3 e sì a Caterina Balivo con il suo nuovo programma La Volta Buona che è ancora alle sue primissime battute a livello di programmazione. E tra le uscite si scena da segnalare c’è anche quella di Bianca Berlinguer che è passata a Mediaset.

Rai, si è calata la mannaia sulla preferita dal grande pubblico

Ora però c’è un altro volto molto amato dagli italiani di ogni età che è stato scaricato. Diciamo pure che il suo contratto è stato stracciato in mille pezzi, grandi ora come dei coriandoli. La notizia è fresca fresca ma è certa. Dunque non si tratta affatto di uno dei tantissimi rumors che circolano di continuo in Rete. E lei è la preferita del grande pubblico sulla quale ora è stata calata la mannaia.

Stiamo dunque parlando di una giovane donna che di recente ha pure cambiato look a livello di chiome. Possiede una voce pazzesca e infatti è una grande cantante. Di recente l’abbiamo vista in TV a Mediaset in un reality ove è giunta alla finalissima. E sempre nella Rete del Biscione, poco prima, aveva rilasciato interviste a cuore aperto dove aveva parlato della sua nuova vita. Avete capito chi è?

Cristina Scuccia, fuori da Tale & Quale Show

Di Cristina Scuccia che aveva svelato della sua scelta di togliersi il velo ai microfoni di Silvia Toffanin a Verissimo. Successivamente aveva lanciato nuovi brani ed era partita alla volta dell’ Honduras per diventare una naufraga alla Corte di Ilary Blasi, Ora era tutto pronto per la sua partecipazione a Tale & Quale Show ma lei alla fine ha chiesto alcune modifiche. Lo ha rivelato Conti a DiPiùTV.

” Sì, avevamo scelto Cristina, però durante la trattative lei ha posto una serie di condizioni, di paletti, che non abbiamo potuto accettare: chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via. Noi abbiamo rifiutato, anche perché se avessimo concesso a lei questi favoritismi, avremmo dovuto, concederli per correttezza anche a tutti gli altri protagonisti”, queste le sue parole.