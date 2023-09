Rosy Chin, retroscena scottante sugli uomini cinesi: “Lì sotto non sono…” | L’ha detto sottovoce ma l’hanno sentita tutti

Grande Fratello, Rosy Chin a ruota libera. La verità a dir poco scottante sugli uomini cinesi. Si è sentito tutto.

Si stanno ambientando sempre più all’interno della Casa Più Spiata d’Italia così come nel Tugurio i nuovi inquilini. Si stanno conoscendo e le varie chiacchiere sono all’ordine del giorno e in certi casi della notte. E ora è una tra donne che ha visto come indiscussa protagonista la splendida Rosy Chic a far parlare ampiamente di se in Reta.

La donna, che è molto bella ed elegante, è un’affermata chef. Si sente realizzata sul lavoro ma anche nella vita privata. Ha un marito ed è mamma. Inoltre, sebbene sia considerata tra i concorrenti nip di queste edizione molto speciale del padre di tutti i reality, pare che sia molto amica di molti vip come fra i tanti la meravigliosa Emma Marrone.

Tuttavia con il lavoro che fa è anche normale. La ragazza ha alle spalle una storia molto dura e che sa di riscatto. Ha svelato che in passato annegava i dispiaceri nel cibo con il quale ha poi iniziato ad avere un rapporto sano e bilanciato. Ora sia ama, si rispetta e si vuole bene. Sorride alla vita e la sua solarità, così come la sua risata, è davvero contagiosa.

Rosy Chin, ” Li sotto non sono…”, le scottanti rivelazioni della chef

La chef che possiede un numero elevatissimo di fan si è lasciata andare di recente a una confidenza un po’ spinta che ha cercato di pronunciare a bassa voce con la speranza che non si sentisse ciò che stava dicendo. Tuttavia, essendo ovviamente microfonata, si è sentita eccome. Fortunatamente poco dopo le sue compagne di avventura hanno cambiato argomento.

Stiamo parlando della fotografa Eleonora Petris, della grande appassionata di montagna Giselda Torresan e della straordinaria attrice, nonché ex star di Vivere Beatrice Luzzi. In ogni caso se Rosy ha affrontato l’argomento, mentre tra l’altro era impegnata a cucinare, era perché incalzata dall’inquilina veneta che si sta rivelando un bel peperino. ” Lì sotto non sono..“, le scottanti rivelazioni della chef.

Lo scottante retroscena sugli uomini cinesi dalla sua voce

In poche parole Giselda voleva sapere se gli uomini cinesi sono dotati o meno. La collega è stata indubbiamente presa di contropiede e non sapeva sostanzialmente che pesci pigliare. Divertita e imbarazzata nello stesso tempo ha poi risposto: ” Vero su quello che si dice sugli uomini cinesi, è un fatto anatomico“. E per riferirlo ha fatto un po’ il giro dell’oca partendo dai cactus.

Ha comunque confermato ciò che si dice in giro ovvero che, a sua detta, non si possa dire che siano super dotati. Lei odia i cliché sui cinesi ma ha comunque ribadito che questa notizia è vera e che pertanto lei non può affatto negarla. Ovviamente la clip è stata prontamente condivisa sui Social ove sta diventando virale.