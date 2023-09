Giselda Torresan, ha già mentito a tutti: Alfonso quando lo scoprirà darà di matto

GF, Giselda Torresan avrebbe mentito spudoratamente. Alfonso quando lo scoprirà si arrabbierà moltissimo.

Che il Grande Fratello sia sempre un gran caso mediatico è una cosa bella che certa. Del resto con il grande clamore che ha suscitato lo scorso anno con la settima edizione di quello Vip era del tutto normale che ora tutti i riflettori fossero puntati su di lui. Sono state compiute vere e proprie rivoluzioni all’interno del padre di tutti i reality a partire dal nome, che ora non vedrà più le aggiunte Nip e/o Vip.

Cambio anche in studio a livello di opinioniste, così come la scelta di far gareggiare concorrenti sia noti sia sconosciuti che d’ora in poi saranno nominati meramente inquilini. Il Tugurio si è nuovamente mostrato e alla prima parolaccia si è richiamati a spron battuto in confessionale per ricevere una sonora lavata di capo.

Fatto sta che quello che avrebbe fatto Giselda Torresan, la seconda inquilina entrata nella Casa Più Spiata D’Italia, ha dell’incredibile. La ragazza si è notata subito per la sua voce alta e squillante e per il suo incredibile entusiasmo. Si è definita una vera amante della montagna e ha rivelato nella sua clip di presentazione che il suo uomo ideale sia Mauro Corona.

Giselda Torresan ha mentito a tutti quanti

Anche ai telespettatori piace molto e c’è chi sui Social sostiene che possa rivelarsi una delle concorrenti più interessanti di questa edizione. Tuttavia è appena iniziata e, come ha più volte sottolineato Alfonso Signorini, ci saranno anche altre entrate. Tanto più che i casting sono ancora aperti.

Certamente quando il conduttore scoprirà la bugia che la ragazza ha detto rimarrà profondamente deluso. Si sentirà bellamente preso in giro e di certo chiederà spiegazioni. E lo stesso chiederanno gli autori. In ogni caso quello che ha fatto l’inquilina è avvenuto in pubblico, o meglio sui Social dove lei, prima di entrare al GF era molto attiva e super seguita.

La bugia sul suo lavoro

Prima di entrare nella Casa è stata salutata tramite un collegamento video dai suoi colleghi di una ditta di stampaggio di materie plastiche dove lei lavora da anni, in provincia di Bassano del Grappa. Peccato che poi a Fanpage. it alcuni di loro abbiano spifferato che lei non ci lavorasse più e che avesse lasciato il lavoro prima di iniziare la sua avventura all’interno del padre di tutti i reality.

E tra l’altro lei ha aggiunto sul suo Profilo Ufficiale Instagram di questo suo impiego poco prima di varcare la famosa Porta Rossa. Prima non compariva più questa informazione. Ciò ha sconvolto i più che ora chiedono che la ragazza dica la verità una volta per tutte. E inoltre si chiedono per quale motivo i suoi colleghi abbiano comunque deciso di farle il saluto.