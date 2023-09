Roberta Di Padua, uno degli ex fidanzati di Temptation la vuole a tutti i costi: beccati così dietro le quinte

Roberta Di Padua, uno degli ex fidanzati del viaggio dei sentimenti vuole lei. Che cosa è successo dietro le quinte.

Le messe in onda sono iniziate soltanto da qualche giorno ma il dating show più famoso, amato e nel contempo chiacchierato della TV sta già tenendo banco. Del resto c’era decisamente molto attesa per questa nuova edizione. E ora come ora gran parte degli occhi dei tanti telespettatori sono fissati sul mitico Trono Over.

Tra le dame presenti nel fitto parterre e tra quelle più famose e storiche, oltre ad Aurora Tropea e a Gemma Galgani, figura la bellissima Roberta Di Padua. La donna nel corso dell’estate 2023 ci ha regalato tantissimi scatti in costume da bagno, perlopiù in bikini, che hanno mandato letteralmente in orbita i suoi tanti estimatori.

In studio lei non ha trovato Armando Incarnato così come Riccardo Guarnieri, due cavalieri molto amati dal grande pubblico. Fatto sta che ora come ora avrebbe un nuovo corteggiatore che non fa parte di nessun Trono. E non è sceso nemmeno dalle famose scale. Difatti si tratta di uno degli ex fidanzati di Temptation Island.

Roberta Di Padua, ex fidanzato di Temptation pronto a corteggiarla

Quest’anno il viaggio dei sentimenti è stato un enorme successo. Non per nulla ogni martedì, esattamente il giorno seguente la messa in onda della puntata trasmessa in prime time su Canale 5, il suo conduttore ringraziava con un video Social i suoi fan. Lo registrava sempre dalla sua macchina. Ovviamente stiamo parlando dello strepitoso Filippo Bisciglia.

E ora lo vedremo pure al timone della prima versione Winter. E lui, insieme alle coppie protagoniste dell’edizione tradizionale, è presente alle prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne. Fatto sta che pare che in quell’occasione un ex fidanzato, dietro le quinte, abbia cercato di avvicinare proprio Roberta Di Padua. La forte indiscrezione che lascia senza fiato.

Manuel e la sua richiesta dietro le quinte, l’indiscrezione

Il chiacchiericcio ci arriva dalla sempre accorta Deianira Marzano che ha ricevuto la segnalazione da alcune sue fan. Costoro sostengono che una loro amica che fa parte del Trono Over abbia loro rivelato che a fine puntata Manuel, ex fidanzato della splendida Francesca, si è avvicinato alla dama sostenendo di essere interessato a corteggiarla.

Al momento non si sa che cosa abbia risposto Roberta e se lui decida di presentarsi in studio nuovamente con questo preciso scopo. Fatto sta che questo rumors avrebbe fatto molto indignare i fan della sua ex che, pur volendogli ancora un gran bene, non se la sentiva di dargli un’altra possibilità perché in sostanza non si fidava più di lui. E intanto Francesca è sempre più vicina al Trono.