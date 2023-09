Francesca Tocca, dopo le voci sulla rottura con Todaro rompe il silenzio: “Ciao scemo” | Tutto nero su bianco

Francesca Tocca, dopo le numerose e incessanti voci sulla rottura con il marito, ha rotto il silenzio. ” Ciao scemo”.

Manca davvero poco, pochissimo, alla nuova edizione di Amici, il padre di tutti i talent che ogni anno ci regala grandissimi talenti sia per quanto concerne la danza che il canto. Grandi protagonisti, oltre agli allievi e alla conduttrice, e stiamo parlando della strepitosa Maria De Filippi, sono i coach.

E fra di loro da diversi anni a questa parte figura il bravissimo Raimondo Todaro che per approdare alla Corte della vedova Costanzo ha lasciato quella di Milly Carlucci e in particolare di Ballando Con Le Stelle. Del resto è proprio grazie al mitico programma danzereccio del sabato sera di Rai 1 che lui si è fatto conoscere sempre più ad ampio raggio.

Ad Amici ha ritrovato la moglie Francesca Tocca con la quale era andato in crisi e messo la mondo una bellissima bambina. Alla fine i due si sono ritrovati ma le voci di problemi coniugali, di tanto in tanto si fanno sentire. E pure nelle scorse settimane hanno fatto capolino nell’etere, spaccando i cuori in mille pezzi dei loro estimatori.

Francesca Tocca rompe il silenzio sulla crisi con Raimondo

Tanto più che a un certo punto lui era letteralmente sparito dalle foto delle vacanze e lei, a quanto pare, aveva caricato in una Storia del suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, in contemporanea a Valentin Dumitru, il suo ex, la stessa identica canzone. E si sono poi susseguiti altri indizi, sempre sui Social, che hanno fatto pensare che Francesca fosse ancora ai ferri corti con il marito.

Esemplare in tale direzione è stato l’album in cui lei, divina in costume, salutava l’estate. Fatto sta che la didascalia messa a corredo dove sosteneva che le cose belle finiscono aveva messo sulla difensiva i suoi estimatori. Era davvero finita ancora una volta con Raimondo? Ora lei parla molto chiaro in merito con un nuovo post. ” Ciao scemo”, sono queste le sue laconiche parole.

Lo scatto parla chiaro, “Ciao scemo”

Lo scatto, decisamente molto bello e glamour, è in bianco e nero. In esso vediamo in primo piano la Tocca seduta sul letto con le sue lunghe gambe nude e i capelli sciolti. Si copre il viso con il cellulare. Alle sua spalle sdraiato a pancia in già vediamo il marito che guarda in camera ancora assonnato.

E lui pare che abbia molto gradito la trovata della sua consorte visto che ha messo un bel like. Anche suoi colleghi hanno fatto lo stesso, così come tantissimi fan della coppia che è ancora unita. Del resto, come ha svelato lo stesso Raim0ndo a Verissimo, la moglie possiede un bel caratterino e basta che si arrabbi al ristorante per qualcosa perché nasca il chiacchiericcio sulla fine del loro amore.