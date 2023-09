Paola Turci, dopo le nozze con Francesca vomita tutta la verità: “Non so se sono lesbica ma…”

Paola Turci fa una rivelazione shock dopo il matrimonio con Francesca Pascale. Ecco cosa ha rivelato a tutti i suoi fan.

Paola Turci classe ’64 è una famosissima cantante e soprattutto musicista italiana. Nota a tutti gli amanti della musica per via del suo timbro suadente, si è anche fatta conoscere per la sua storia d’amore con Francesca Pascale.Una donna schietta e diretta che dice sempre quello che pensa senza alcun filtro, anche se a molti può dare fastidio.

Esordisce nella musica all’incirca a metà degli anni ’80 quando ha appena 20 anni e si esibisce nei locali della movida romana, lasciandosi conoscere per una musica di alto livello. Poi viene notata da Mario Castelnuovo e proprio da qui parte il suo successo, dopo la firma del primissimo contratto discografico.

Partecipa a Sanremo ed è molto apprezzata nel mondo musicale italiano. La sua musica piace perchè è esattamente come te l’aspetti, senza alcun artefatto.

In una recente intervista si è soffermata su una serie di argomenti che hanno offerto non pochi spunti a tutti coloro che la seguono ormai da tempo e sembra che abbia anche messo in discussione la sua unione, ammettendo di non sapere se sia o meno lesbica. Ma cerchiamo di capire a cosa si riferisce.

Paola Turci e le rivelazioni shock

Innanzitutto Paola parla di libertà, quella delle donne di essere esattamente come vogliono loro “La vorrei contestualizzare a questo tempo. E per me significa far sì che le donne abbiano la possibilità di uscire la sera e di amare chi vogliono“.

Poi parla della sua unione con Francesca Pascale “Molti mi chiedono se sono lesbica. Io rispondo: non lo so. A me piace lei. Non mi piacciono altre. Mi sono innamorata di una persona“.

Il racconto su una frase di sua mamma

Paola Turci nella stessa intervista rivela che sua mamma di 86 anni le ha inviato un messaggio che diceva “Ho pensato che potevi essere normale e invece hai scelto di essere felice“. Ma Paola non si sente di non essere normale.

“Io vorrei conoscerli, poi, quelli che si definiscono normali, partecipare ai loro menage, ai loro incontri sentimentali. Chi è che dice: Dio vuole questo? Per me incontrare Dio è incontrare un grande sorriso. È amore. Immaginate di mandare un curriculum e scrivere: Paola Turci, eterosessuale. Ma che ti cambia con chi vai a letto la sera, o la mattina? Guardiamo le persone, ricordandoci di vedere prima chi sono“