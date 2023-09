Cristina Marino, ‘beccata’ nel letto con due uomini: chissà la reazione di Argentero

Cristina Marino beccata a letto con due uomini. Argentero di sicuro non sarà contento di questo, crisi in vista?

Cristina Marino la conosciamo tutti per il suo essere la moglie di Luca Argentaro, ma anche un’attrice di talento. Una dolce mamma con la sua Nina Speranza e Noè, oggi fa parlare di lei per via di una foto che lascia tutti senza parole.

Ma cosa sta succedendo? Se lo sarà chiesto anche il buon Luca che probabilmente pensava che stesse andando tutto bene. Certo sua moglie nella vita ha molti progetti, ma nessuno credeva che tra di essi ci potesse anche essere un cambio di partner.

Co-founder e presidente del bran Befancyfit Cristina ama lo sport e lo stare all’aria aperta. Una donna piena di energie, proprio come ha dimostrato anche partecipando a Celebrity Hunt proprio insieme ad Argentero.

Il suo è un profilo social molto seguito e proprio qui, oltre a condividere scatti della sua quotidianità, pubblicato una foto eloquente in cui lei è ritratta a letto con due uomini, due volti noti dello spettacolo. Una paparazzata? No in realtà un’ammissione di colpa.

Cristina Marino, ma che combini?

E dire che la moglie di Argentero è sempre stata molto gelosa della sua vita privata e difficilmente è caduta vittima dei paparazzi. Anche quando la storia con Luca era solo all’inizio, non c’è mai stato nessuno scoop, mai nessuna copertina da cronaca rosa.

Ma adesso le cose sono cambiate. No, nessuna paparazzata, tranquilli, Cristina si è sì, ritratta a letto con due uomini, e che uomini… ma solo per fare pubblicità al nuovissimo film a cui le prenderà parte.

“Uomini da marciapiede”

Gli uomini in questione sono Paolo Ruffini e il rapper Clementino. “Uomini da marciapiede” è una commedia tutta da ridere diretta da Francesco Albanese uscita nei cinema italiani il 7 settembre. Una pellicola tutta da ridere, proprio come ci si aspetterebbe dal cast.

Distribuito da Altre Storie con Minerva Pictures, i 3 ritratti a letto consigliano ai loro follower di andare al cinema a divertirsi con le loro scene. Insomma, niente crisi con Argentero, ma solo un nuovo impegno cinematografico di Cristina.