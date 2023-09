Mediaset, altro che addio al trash! Schifoso gesto in prima serata è stato ripreso accidentalmente

Mediaset, l’Azienda del Biscione ancora nel Caos. Altro che l’addio al trash! Il gesto orrendo in prima serata che lascia senza parole.

Certamente è stato un periodo di grandissimi cambiamenti, o sarebbe meglio dire in certi casi di vere e proprie rivoluzioni, l’ultimo in casa Mediaset. Asciugatosi le copiose lacrime per la dipartita dell’amato padre, Pier Silvio Berlusconi, nelle vesti di Ad, si è dato un gran da fare. Ha parlato a cuore aperto ai dipendenti e si è messo duramente al lavoro per i telespettatori.

Ha portato nella sua Azienda due signore del giornalismo italiano quale Bianca Berlinguer e Myrta Merlino e ha deciso che Barbara D’Urso non dovesse più condurre a partire da settembre Pomeriggio Cinque. Peccato che la conduttrice campana, che da qualche giorno è volata a Londra, fosse convinta del contrario.

Tanto è vero che nel corso dell’ultima puntata di stagione 2022-2023 aveva dato l’appuntamento ai suoi estimatori proprio a partire da settembre. Tuttavia tutto ciò fa parte del passato. Carmelita ha fatto ” un in bocca al lupo” alla Merlino per la sua nuova conduzione mentre Myrta ha voluto salutarla in apertura della prima puntata.

Mediaset, altro che addio al trash! Il terribile gesto in prima serata

L’addio che poi ha sconvolto i cuori degli italiani è quello di Belen Rodriguez che da tempo è considerata una vera e propria diva nel nostro Paese. Tuttavia la showgirl argentina non ha parlato di addio vero e proprio ma di un semplice arrivederci. Ora però si mormora del fatto che Ilary Blasi possa essere fuori da Mediaset, anche se molti sostengono che non possa essere così per via della sua amicizia con la Toffanin.

E ora che è stato dato il via al nuovo Grande Fratello su cui i riflettori sono ben puntati, si nota di certo la direttiva espressa da Pier Silvio Berlusconi. Lo scorso anno si era davvero molto irritato per quello che stava accadendo all’interno della Casa Più Spiata d’Italia. Ha così imposto grandi cambiamenti per combattere il trash. Peccato che già alla prima è successo qualcosa di decisamente disgustoso.

Al GF, mimato un rapporto intimo

In pochi se ne sono accorti ma quelli che lo hanno fatto hanno poi iniziato a condividere la clip sui Social che è diventata virale. Nel momento di presentare la concorrente Giselda, Signorini ha aperto un collegamento con i colleghi della fabbrica dove la ragazza lavora. Fatto sta che uno di loro ha mimato il gesto di un rapporto intimo.

L’ inquilina non ha notato nulla, tanto era emozionata, così come il conduttore e e la sua splendida opinionista in studio Cesara Buonamici. E ora questo episodio, decisamente triste, che mette in luce una grandissima mancanza di rispetto nei confronti di una giovane donna, ha donato un tocco nuovamente trash al reality. Adesso Signorini ha già un bel problema da risolvere.