Lorenzo Remotti, vomita il reale motivo della sua partecipazione al Gf: “sono venuto qui per…”

GF, il concorrente nip Lorenzo Remotti e la verità sulla sua partecipazione al reality. I telespettatori sono senza parole.

Aveva promesso di stupirci Alfonso Signorini con la nuova edizione del suo reality e così è stato. Ha iniziato a parlare di rispetto nel corso della prima puntata durante la quale ci ha sviscerato pian piano le tante novità che ci avrebbero atteso. Ci ha presentato accuratamente i primi 15 concorrenti, con clip, chiacchiere e veloci interviste.

Fra di loro figurano sia personaggi noti che sconosciuti. E fra i nip ce ne uno che sta tenendo banco moltissimo sul Web. No, non stiamo parlando di Giselda che sarà di certo una grande protagonista di questa edizione, ma di Lorenzo. Il calzolaio è rinchiuso ora come ora nel tugurio insieme alla bellissima Samira Lui e ai colleghi Giuseppe, Anita e Vittorio.

Qui regna una bella armonia e a quanto pare i concorrenti, che da quest’anno si chiamano solo ed esclusivamente inquilini. A onor del vero hanno anche dato una bella sistemata al luogo ove si trovano non per punizione. Difatti loro cinque sono stati messi al televoto, messo in atto per eleggere il migliore della settimana.

Grande Fratello, Lorenzo Remotti vomita la verità sulla sua partecipazione

Si tratta chiaramente di una scelta molto particolare ma che, visto l’ambiente particolarmente piccolo e certamente non ricco di confort, li metterà molto alla prova pure a livello caratteriale. Ne approfitteranno di certo per conoscersi meglio e nel contempo farsi conoscere a più ampio raggio dai numerosi telespettatori che li seguono sia in TV sia tramite i Social.

E così uno dei concorrenti, il simpatico Lorenzo, che, come ha detto, scherzando la nuova opinionista Cesara Buonamici, ha pensato di fare le scarpe a tutti appena ha messo piede al GF, ha letteralmente vomitato la sua verità. Il motivo che lo ha indotto a partecipare al gioco. Ora è bello chiaro per tutti.

“Sono venuto qui…”, la sua confessione nel tugurio

” Sono venuto qui per ampliare un futuro a mio figlio e a mia moglie“, ha dichiarato senza tanti giri di parole il calzolaio, comodamente seduto sulla sdraio. E lo ha svelato rivolgendosi a Giuseppe che di cognome fa Garibaldi e che ha vissuto i primo momenti della puntata seduto tra il pubblico, ove poi lo ha raggiunto Signorini.

Lorenzo ha rivelato che non è interessato a nessuna delle donne presenti e che non le guarda nemmeno. E il collega gli ha dato manforte sostenendo che lui non è di certo lì per sfasciare una famiglia. Una famiglia che per Remotti viene prima di tutto e al quale lui vuole dare sempre di più.