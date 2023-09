Nicola Carraro, lancia il triste messaggio: tutti si stringono intorno a lui

Nicola Carraro fa un annuncio molto triste sul suo profilo Instagram, ecco cosa rivela il dottore in un reel social.

Nicola Carraro classe ’42 è un editore italiano e un produttore cinematografico che ha iniziato la sua attività quando aveva appena 19 anni entrando nella casa editrice della sua famiglia e dopo aver conseguito la maturità scientifica. Un uomo di cultura che ha anche provato a frequentare la facoltà di scienze politiche, salvo poi abbandonare.

Dopo il servizio militare inizia a lavorare nella pubblicità per poi diventare il braccio destro di Enzo Biagi ed essere assunto dalla Rizzoli quale editore di alcuni periodici della casa. Sempre nello stesso settore diventa prima direttore e poi anche amministratore delegato, alternando le cariche ma rimanendo ai vertici.

È il 1974 quando lascia la Rizzoli per acquisire la Sperling & Kupfer. Questo solo l’inizio di una lunga carriera che lo ha portato ai vertici delle maggiori case editrici. A lungo è stato il compagno di Simona Ventura, per poi cadere tra le braccia di Mara Venier.

Anche lui ha imparato ad utilizzare i social per condividere alcune notizie che lo riguardano, ovvero il suo pensiero sul alcuni fatti di cronaca. Ecco, proprio sul suo profilo cosa ha detto in un reel, che ha ottenuto moltissime view.

Nicola Carraro e l’ammissione

Nicola Carraro per essere un buon editore deve vivere la società contemporanea, con tutte le sue contraddizioni e tutto ciò che proprio non piace. Spesso si trova a commentare eventi di cronaca che hanno segnato la giornata o addirittura la settimana.

In questo caso Carraro tocca un argomento veramente molto delicato come è quello della violenza sulle donne, chiedendo aiuto a chi forgia i ragazzi di oggi e dovrebbe essere in grado di insegnare loro ad essere persone migliori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Carraro (@provo2000)

Le parole di Carraro

Carraro nel suo reel esordisce con un chiaro “che brutto periodo che stiamo attraversando” e non si riferisce a lui ma all’Italia intera che sembra essere nella morsa della violenza, dello scandalo, soprattutto per quello che riguarda la violenza sulle donne.

Il dott. Carraro si sofferma in maniera particolare suoi femminicidio, sempre più numerosi, sempre più efferati. Si appella alle mamme e alle scuole, per riuscire a fermare questa ondata di odia, insegnare ai ragazzi il rispetto per le donne, per le persone.