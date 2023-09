Giovanna Civitillo, ‘umilia’ Amadeus: la foto a tradimento sommersa di commenti

La splendida Giovanna Civitillo ” umilia” il marito Amadeus. La foto a tradimento che fa boom di commenti in un secondo.

Sono una coppia da moltissimi anni ormai Amedeo Sebastiani, in arte Amadeus, e la sua seconda moglie Giovanna Civitillo. Insieme hanno messo al mondo José che oggi è diventato adolescente. Ed è per questo motivo che la sua celebre e bellissima mamma ha deciso di recente di tornare a lavorare in TV.

Difatti aveva pensato fino a poco tempo fa di non lavorare per stare maggiormente vicino a lui e crescerlo giorno per giorno. L’abbiamo vista anche affiancare il suo consorte in una speciale edizione di Affari Tuoi dedicata alle Famiglie e poi come inviata per svariate trasmissioni Rai. In particolare ha svolto tale mansione nel corso del Festival di Sanremo dello scorso anno e del precedente.

E quest’anno lo farà ancora. Tra l’altro sarà per l’ultima volta che il marito svolgerà per la rinomata kermesse canora che tutto il mondo ci invidia, il duplice ruolo di conduttore e di direttore artistico. Diciamo che dopo questo atto quinto, Amadeus vuole prendersi una pausa. E intanto ci fa divertire ogni sera al timone di Affari Tuoi che è appeno tornato su Rai 1.

Giovanna Civitillo ha “umiliato” il marito con uno scatto

Dulcis un fundo è impegnato con Arena Suzuki. Insomma, questo è decisamente un periodo bello intenso per lui. Lui che non si è mai davvero fermato nemmeno nel corso dell’estate 2023 che si accinge ormai a raggiungere la sua conclusione. Del resto c’è ancora molto da fare per quanto concerne il Festival di Sanremo 2024 che non è poi così lontano.

Giovanna gli sta accanto, lo consiglia e lo segue ovunque. E pare che sia stata lei a fotografarlo in compagnia dell’ amico e collega Gerry Scotti durante una piacevole colazione. Sta di fatto che ora la Civitillo l’ha fatta grossa. Ha pubblicato una foto realizzata a tradimento del marito. Lei lo ha ” umiliato” così.

Lui dormiente in viaggio insieme a lei

In essa notiamo Ama intento a farsi un bel riposino mentre si trova a bordo di un aereo. Accanto a lui la sua Giovanna in un look casual chic, con i capelli sciolti e un paio di occhiali da sole a specchio. Struccata e bellissima. In poche parole la showgirl ha ironizzato sul fatto che il suo consorte in viaggio tende ad addormentarsi.

E così lei non può godere della sua compagnia. ” Un problema” per così dire che vive anche il bellissimo Pier Paolo Pretelli con la sua splendida compagna Giulia Salemi, come ha prontamente commentato lo stesso. I fan e i colleghi si sono scatenati in commenti simpatici e frizzanti mentre lui, a quanto pare, non ha dato segno di voler dimenticare la sua pennichella.