Striscia la notizia, chi saranno le nuove veline: le conoscete tutti e già le amate

Striscia La Notizia, sapete chi saranno le nuove veline? Le conoscete benissimo e le adorate.

Ormai ci siamo, sta per tornare su Canale 5 pure lo storico Tg satirico di Antonio Ricci. Ovviamente stiamo parlando di Striscia La Notizia che da sempre fa ampiamente parlare di se per le sue inchieste, oltre che per le veline, molte delle quali sono diventate delle vere star. Una su tutte la divina Elisabetta Canalis.

La showgirl, classe 1978, oggi è una campionessa sportiva e, nonostante viva da anni in America, è ancora amatissima dagli italiani. Lo stesso si può dire di Melissa Satta che fa molto chiacchierare per la sua recente storia d’amore con Matteo Berettini e di Giorgia Palmas. Impossibile poi non ricordare anche le ex ragazze di Non è la Rai come Cristina Quaranta e Alessia Mertz.

La prima l’abbiamo vista al GF mentre la seconda da un po’ è uscita dalle scene. In ogni caso Striscia è da sempre un grande trampolino di lancio per chi vuole farsi conoscere ad ampio raggio dagli addetti ai lavori e dal grande pubblico. Per la verità anche condurla, sebbene solo per qualche mese, è qualcosa di molto prestigioso pure per personaggi ben noti del vasto mondo dello spettacolo italiano.

Striscia La Notizia, le nuove veline

Nella ultima fase di stagione 2022- 2023 abbiamo visto al suo timone la straordinaria coppia composta da Gerry Scotti e Michelle Hunziker che sono amici da tantissimi anni. I due hanno pure regalato sui Social divertentissimi siparietti che sono diventati in men che non si dica virali. E ora chi ritroveremo alla conduzione?

Alessandro Siani e Vanessa Incontrada che ci faranno compagnia per la terza volta impegnati in tale ruolo. I due vanno molto d’accordo e pare che piacciano molto come duo artistico. E le veline? Sapete chi sono quelle di quest’anno che ci delizieranno con i loro stacchetti? Sono amatissime e le conoscete tutti quanti. Fuori i nomi!

Confermatissime Cosmary e Anastasia

In realtà non c’è nessun cambio. Difatti sono state riconfermate quelle della scorsa stagione per l’immensa gioia dei loro numerosi fan. Stiamo dunque parlando di Cosmary Fasanelli, nonché star di Amici di Maria De Filippi, e della collega Anastasia Ronca. In ogni caso è già accaduto in passato che delle veline fossero confermate per più stagioni di seguito.

La nuova stagione di Striscia inizierà lunedì 25 settembre 2023 e dovrà scontrarsi ancora una volta a livello di share con il mitico Amadeus che è già partito su Rai 1 da diversi giorni con Affari Tuoi. Tra i numerosi inviati del Tg Satirico di Canale 5 ritroveremo Valerio Staffelli, impegnato con le sue consegne del celebre Tapiro d’oro.