Sonia Bruganelli, l’ultimatum a Paolo Bonolis è tremendo: “non deve fare più…”

Sonia Bruganelli e l’ultimatum al suo ex marito Paolo Bonolis. ” Non deve fare più”, ma che cosa?

Ha fatto molto parlare praticamente ovunque la separazione tra la bellissima Sonia Bruganelli e il mattatore televisivo Paolo Bonolis. Quando hanno dato la terribile notizia i loro estimatori non ci volevano credere. Eppure era tutto vero. E i due, nel corso di una lunga intervista di coppia, concessa a Vanity Fair, ne avevano ampiamente parlato.

Tuttavia già da tempo giravano voci che li volevano profondamente in crisi e che poi si sono rivelate vere. Nonostante ciò la coppia si frequenta ancora e non solo per il bene assoluto dei figli che hanno in comune ma anche per dei momenti di svago, Anche le vacanze estive a quanto pare le hanno trascorse vicini.

E qualche settimana fa uno scatto ove si vedeva il conduttore fare il bagno in piscina con il suo nipotino sono giunte molte critiche nei confronti di Sonia che aveva lei stesso pubblicato suddetta foto sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Difatti secondo alcuni utenti si notava che lui fosse un uomo che soffriva molto per la separazione.

Sonia Bruganelli e l’ultimatum a Paolo Bonolis

Lei tra l’altro è quella più attiva sul Web mentre lui non è molto interessato alla Tecnologia. Lo si capisce anche leggendo con attenzione i suoi libri come l’intenso ” Perché parlavo da solo” dove Bonolis ha aperto il suo cuore ai suoi numerosi estimatori. E lo ha affrontato toccando temi molto intimi e privati.

Del resto, come ha sottolineato la sua ex, che lavora ancora a stretto giro con lui, “lui è un uomo moderno e una persona libera che le ha insegnato la libertà”. E con ciò intende quella di pensiero. Gradita ospite di Verissimo, la manager ha svelato di essere ancora legatissima al marito, anche a livello di anima. Tuttavia c’è qualcosa che lui non può fare secondo lei.

Quello che lui ” Non deve fare più”

Quando la conduttrice veneta le ha chiesto come reagirebbe se Paolo trovasse una nuova compagna la Bruganelli ha risposto: ” Non escluso che se lui dovesse trovare una donna bella e giovane io mi possa arrabbiare tantissimo“. Oltre a ciò ha sottolineato che lui “ non dovrebbe fare più figli” visto che ne ha già 5, sostenendo che: ” Non c’è più spazio per nessuno”.

Ed è a quel punto che la Toffanin è sbottata dicendo: ” Paolo non può fare un tubo praticamente”. La sua ospite ha risposto che lui può giocare a tennis, a calcio, tifare Inter, lavorare e viaggiare. E ovviamente la clip relativa condivisa a spron battuto sui Social è diventata virale in un battito di ciglia.