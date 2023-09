Dramma Myrta Merlino: “in ospedale da sola” | Doccia gelata improvvisa che l’ha lasciata senza armi

Myrta Merlino, si parla di vera e propria tragedia per lei. Si è ritrovata ” in ospedale da sola”.

Ormai è partita da diversi giorni la nuova e attesissima stagione di Pomeriggio Cinque. Chiaramente c’era tanta curiosità nel vedere al suo timone la splendida Myrta Merlino. La nota e apprezzatissima giornalista ha lasciato La 7 dopo tanti di collaborazione per approdare alle Reti Mediaset. E si è detta fin da subito entusiasta di questa sua nuova avventura lavorativa.

E all’inizio della prima puntata ha voluto mandare un saluto a colei che ha condotto lo storico rotocalco per la bellezza di 15 anni di seguito. Stiamo ovviamente parlando di Barbara D’Urso che, dal canto suo, soltanto poche ore prima aveva mandato un sentito “in bocca al lupo” alla collega per la sua nuova conduzione.

Il nuovo Pomeriggio Cinque è molto seguito e lo è stato tantissimo soprattutto nella sua prima settimana di programmazione, Successivamente ha dovuto vedersela a livello di share con l’affascinante Alberto Matano e La Vita In Diretta. Ovviamente la nuova gestione ha riscontrato sia commenti positivi che altri più negativi.

Myrta Merlino, la giornalista ” in ospedale da sola”

Diciamo che c’è chi trova il rotocalco esageratamente snaturato o chi lo vede fin troppo simile al programma concorrenziale in onda in contemporanea su Rai 1. Ovviamente mai e poi mai è stata messa l’immensa professionalità di una vera signora del giornalismo come Myrta Merlino.

La giornalista è stata tra l’altro una delle più acclamate ospiti della primissima puntata della nuova stagione di Verissimo, condotto dalla divina Silvia Toffanin. Qui ha aperto il suo cuore, rivelando lati di se e del suo passato scomparso ai più. E nel farlo ha parlato anche di quando è rimasta “in ospedale da sola”.

La sua tristissima confessione

“Quando ero incinta di 7 mesi il mio primo marito ebbe un incidente molto grave con la moto e restò in coma per quasi tre mesi. Ho partorito da sola, lui era in ospedale”, questa la sua dura confessione. Allora, a detta sua, era una giovane donna viziata che poi si è trovata a vivere una responsabilità enorme.

Lei ha cresciuto i suoi primi figli da sola e si è trasferita a Roma per ricominciare una nuova vita. Oggi ha un nuovo compagno e quando, dopo tanto tempo, ha rivisto il suo primo marito, lui è stato molto felice di appurare che gran lavoro avesse fatto lei con i loro figli, nonostante fosse, come lo è del resto pure ora, impegnatissima con il suo lavoro.